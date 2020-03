Hannover

Der Förster durchstreift sein Revier, im Hintergrund dröhnt ein Harvester. „Wir räumen hier immer noch auf“, sagt Christian Oehlschläger. Als Leiter der Bezirksförsterei Burgwedel (Region Hannover) kümmert er sich um die Belange der privaten Waldbesitzer. Und die haben angesichts von Waldschäden, extrem niedrigen Holzpreisen und dringender Wiederaufforstung derzeit große Sorgen. Dem von Kiefern geprägten Wald in der nördlichen Region Hannover haben Stürme, Dürre und Borkenkäfer in den vergangenen zwei Jahren zwar weniger zu schaffen gemacht als den Fichten in Deister und Harz. „Aber auch hier sind junge Kulturen komplett abgestorben“, berichtet der Förster.

„Wälder in Gefahr“

Vor Kurzem hat das Bundesagrarministerium Zahlen zu den Schäden veröffentlicht. Danach muss bundesweit eine Schadfläche von 245.000 Hektar wieder bewaldet werden. Niedersachsen hat es schwer getroffen. „Große Teile unserer Wälder sind in Gefahr“, sagt Norbert Leben, Präsident des Waldbesitzerverbandes Niedersachsen und Forstwirt in Egestorf in der Nordheide. Er spricht von 4,5 Millionen Festmetern Schadholz im Land, die den Holzmarkt überschwemmen und den vielen privaten Waldbesitzern, oft Landwirte, das Wirtschaften schwer machen. Wie zu hören ist, droht Einzelnen bereits die Insolvenz.

Früher galt Wald als zwar wenig gewinnbringendes, dafür stabiles Geschäft. Wälder wurden vererbt in der Gewissheit, einen beständigen Wert zu hinterlassen. Das sieht derzeit anders aus. Der Holzverkauf, erzählt Leben, sei „eine wahre Odyssee“ – nicht nur bei der Fichte. „Wenn ich für eine Kiefer nur 20 Euro bekomme, bleibt praktisch nichts übrig“, sagt der Forstwirt. „12,50 Euro Kosten für die Aufarbeitung, 7 Euro fürs Rücken, und da sind der Förster und der Beitrag für die Forstbetriebsgemeinschaft noch nicht bezahlt.“

Saatgut für Aufforstung fehlt

„Bund und Länder müssen dafür sorgen, dass die finanzielle Unterstützung jetzt schnell zu den Waldbesitzern gelangt, damit sie ihre Wälder stabilisieren und den Waldumbau klimagerecht vorantreiben können“, fordert der Verbandspräsident. 800 Millionen Euro hatte die Bundesregierung den Waldbesitzern zugesichert. Damit das Geld an die Basis kommt, müsse die Antragstellung vereinfacht und die Benachteiligung forstlicher Zusammenschlüsse beendet werden, meint Leben. Schnelles Handeln sei nötig, um die zerstörten Flächen mit klimaverträglichen Baumarten aufzuforsten. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, fügt er an.

Douglasie und Roteiche gefragt

Zu den in Zeiten vermehrter Trockenphasen gefragten Baumarten gehören etwa Douglasie und Roteiche. An der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen hat Hermann Spellmann entscheidend an Empfehlungen mitgewirkt. Der Forst-Professor berichtet, dass derzeit nicht für alle Baumarten geeignetes Pflanzenmaterial beziehungsweise Saatgut in ausreichender Menge zur Verfügung steht. „Die Waldpflege ist ins Stocken geraten ist, weil Borkenkäferbekämpfung und Schadholzaufarbeitung Vorrang haben,“ sagt er. Der klimaangepasste Umbau der niedersächsischen Wälder werde eine Aufgabe der nächsten 30 Jahre sein, die der angekündigten finanziellen Unterstützung der Waldbesitzer dringend bedürfe. Ein gesunder Wald reinigt nicht nur die Luft, sondern sorgt auch für sauberes Trinkwasser.

„Wir haben echt zu kämpfen“

Mit 6000 Hektar Wald einer der größten Waldbesitzer Niedersachsens, wenn nicht der größte, ist Fried Graf von Bernstorff in Gartow im Wendland. Der 41-Jährige, der auch Vizepräsident des deutschen Forstvereins ist, berichtet von „enorm“ steigenden Saatgutpreisen, nachdem die Holzpreise in den Keller gegangen seien. „Den Waldbauern fehlt das Geld für die Aufforstung,“ sagt er. „Auch wir haben echt zu kämpfen.“ Unterdessen vergammele schon verkauftes Holz im Wald, weil es nicht abgeholt werde. Wegen des Überangebots komme die Industrie mit der Verarbeitung nicht nach. Wenn nun wegen der Corona-Krise womöglich Baustellen abgesagt würden, werde sich die Lage weiter verschärfen. Seit Längerem setzt Bernstorff sich dafür ein, Holz im größeren Stil energetisch zu nutzen.

Vereine unterstützen Pflanzaktionen

Hoffnung machen dieser Tage Pflanzaktionen, wie sie im Revier von Christian Oehlschläger stattfinden. Wo geschädigte Fichten an der Autobahn 7 bei Kirchhorst eine Kahlfläche hinterlassen haben, hat der Förster einen Hektar markiert, der nun mit Erlen, Birken, Roteichen und Vogelkirschen aufgeforstet wird. Vereine, Verbände und Unternehmen, erzählt er, engagierten sich zunehmend für das Klima, indem sie Bäume pflanzen oder die Pflanzung bezahlen. „Für solche Aktionen sind die Waldbesitzer dankbar“, sagt Oehlschläger. In seinem Gebiet sind unter anderem die Wildtierhilfe Isernhagen und der Hamburger Verein Trinkwasserschutzwald auf diese Weise aktiv.

In Kürze steht eine Großpflanzung bevor: Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz spendiert gleich 4285 Bäume – so viele wie sie Mitglieder hat. „Außerdem kommt für jeden neu abgeschlossenen Mietvertrag eine weitere Baumpatenschaft dazu“, kündigt Vorstandsvorsitzender Christian Petersohn an: „Der Wald braucht unsere Hilfe.“

