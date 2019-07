CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer geht davon aus, dass die große Koalition in Niedersachsen stabil ist – und will mit diesem Bündnis neue Ziele für den Klimaschutz in Angriff nehmen. Ministerpräsident Stephan Weil als Vorsitzenden der Bundes-SPD hält er für eine gute Lösung, sagt er im HAZ-Interview.