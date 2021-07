Geesthacht

Jeder Tag, um den sich der Start der Impfungen verzögert hat, hat in Deutschland 178 Leben gekostet. Zu dieser Prognose kam der Forscher Prof. Kai Wirtz vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht in Schleswig-Holstein bereits Ende 2020: Er hat ein Modell entwickelt, mit dem sich die Auswirkungen sozialer und politischer Prozesse, aber auch der Einfluss neuer Mutationen und des Impffortschritts auf den Pandemieverlauf präzise berechnen lassen.

Wie sich das Coronavirus an sich ausbreitet, ist virologisch und epidemiologisch nach anderthalb Jahren gut erforscht. Simulationen des Pandemieverlaufs liegen aber spätestens nach wenigen Wochen dennoch in aller Regel daneben. Das liegt daran, dass die Ausbreitung des Virus, auch durch soziale, politische und psychologische Prozesse bestimmt wird, und diese sich wiederum ständig ändern.

Pandemiemodelle profitieren von Umweltforschung

So seien die meisten vorliegenden Simulationsmodelle nur kurzfristig belastbar, „da sie soziale Prozesse statisch oder zu linear abbilden“, erklärt Professor Kai Wirtz vom Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht. Konkret: Dass Corona uns müde macht, hat auch einen Einfluss auf den Pandemie-Verlauf, dieser lässt sich aber nur schwer errechnen.

Seine Studie ist jetzt im Fachjournal Scientific Reports erschienen. Professor Kai Wirtz forscht am „Institut für Küstensysteme – Analyse und Modellierung“ und leitet dort die Abteilung Ökosystemmodellierung. Modelle, Simulationen, Prognosen – die soziale Komponente darin treibe ihn seit 20 Jahren in seiner Forschung um, eben auch in der Küstenforschung oder mit Blick auf prähistorische Gesellschaften.

Nie dagewesene Datengrundlage

Für die neue Studie nutzt Wirtz die Einmaligkeit der globalen Corona-Pandemie. Sie geht mit einer nie da gewesenen Datenerhebung einher, wie er betont: Nie war die Welt so vernetzt, nie waren diese Daten so umfassend und gebündelt für die Forschung zugängig. Die Studie nutzt einen Teil dieser Datensätze. Sie kommen vor allem von Apple, der John-Hopkins-Universität und YouGov. Mit ihnen hat er ein neuartiges Modell anhand der unterschiedlichen Pandemieverläufe von 20 betroffenen Regionen (elf EU-Länder, Iran und acht Bundesstaaten in den USA) quantitativ getestet.

Prof. Kai Wirtz leitet am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht am Institut für Küstensysteme die Abteilung für Ökosystemmodellierung. Quelle: hfr

Allen Ländern, die Anfang 2020 von der Pandemie betroffen waren, gelang es, die Infektionsraten durch Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen zu reduzieren. Nachdem im Mai 2020 die Lockdowns aufgehoben wurden, erreichten einige Regionen sehr niedrige Fallzahlen, während andere von einer anhaltend hohen Sterblichkeit betroffen waren. Später, im Herbst und Winter 2020/2021, wurden alle diese Regionen von massiven zweiten und dritten Wellen getroffen, trotz der Erfahrungen aus den ersten Lockdowns.

Je älter die Gesellschaft, desto mehr Corona-Tote

Das hänge zum Teil aber auch mit den klimatischen Bedingungen und der Bevölkerungsstruktur zusammen: Je älter eine Gesellschaft im Durchschnitt ist, desto höher ist tendenziell die Sterblichkeit. „Coronaviren gibt es ja schon sehr lange. Selbst die neue Variante von SARS-CoV2 wäre aber in der Vergangenheit kaum wahrgenommen worden, weil vor der Industrialisierung die Menschen gar nicht so eine hohe Lebenserwartung hatten und damit nicht so alt wurden, dass viele Menschen schwer erkrankt wären“, erklärt Kai Wirtz.

Um auf Grundlage all dieser Daten die klassischen Berechnungen zur Ausbreitung eines Virus mit Regeln zur gesellschaftlichen Dynamik zu kombinieren, ist Kai Wirtz zuerst davon ausgegangen, dass Gesellschaften solidarisch und rational handeln, um sowohl die Zahl der Corona-Toten als auch die wirtschaftlichen Schäden einer Pandemie so gering wie möglich zu halten.

Virologie trifft auf Ermüdung und Existenzängste

Er sei allerdings auch zu folgendem Schluss gekommen: Das Wegbrechen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, in der Wissenschaft „soziale Kohäsion“ genannt und eine sinkende Bereitschaft, auf soziale Kontakte zu verzichten, spielen eine mindestens ebenso entscheidende Rolle. Psychologische Ermüdung, bröckelnde Gruppendynamik, Existenzängste können Ursachen dafür sein.

Erst die Simulation dieses Erosionsprozesses führe zu Kurven regionaler Mobilitäts- und Sterblichkeitsraten, die fast exakt mit den empirischen Daten übereinstimmen. Dadurch liege der Vorhersagezeitraum für das Modell von Kai Wirtz nicht mehr wie bislang bei maximal drei Wochen, sondern sei auf bis zu einem Jahr erweitert.

Null-Covid-Strategie wäre im Sommer 2020 möglich gewesen

Die Modellrechnungen zeigen, dass in vielen Ländern im Sommer 2020 eine Null-Covid-Strategie möglich gewesen wäre – „Allerdings nur bei Aufhaltung des sozialen Ermüdungsprozesses sowie rigider Einreisebeschränkungen“, sagt Kai Wirtz. Wie sind seine Prognosen für den Herbst und Winter 2021 in Deutschland? Der Blick nach Großbritannien zeige, dass die Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen auch bei guter Impfquote wegen der Delta-Variante zu steigenden Infektionszahlen führt. Jedoch: Die Kurve der gemeldeten Todesfälle bleibt weiterhin flach. Wenn sich in einigen Regionen Deutschlands die Impfbereitschaft der Über-60-Jährigen noch ein wenig steigert, ist dieses Szenario auch hier wahrscheinlich – sofern keine gefährlichen neuen Virusmutationen auftreten. Dann können wir den Herbst ohne Lockdown planen.

Von Sophie Schade