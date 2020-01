Helmstedt

Schwerer Unfall am späten Donnerstagabend in Helmstedt: Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Opel in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Rettungswagen kollidiert. Der Mann stand unter erheblichem Alkoholeinfluss – bei ihm wurden in einer Blutprobe 2,45 Promille festgestellt. Das sei auch die Unfallursache, teilte die Polizei mit. Der Helmstedter wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des Rettungswagens sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Sie befanden sich nicht auf einer Einsatzfahrt, ein Patient war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht an Bord. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Auf den Unfallfahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Von RND/güm