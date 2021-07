Hildesheim

Ein Auslieferungsfahrzeug eines Paketzustellers ist am helllichten Tag in Hildesheim gestohlen worden. Der Mann hatte den Wagen am Donnerstagmittag nur kurz abgestellt, um eine Sendung auszuliefern, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Dabei ließ er den Fahrzeugschlüssel stecken.

Ein Unbekannter entwendete das Auto samt der Warensendungen. Etwa eine Stunde später entdeckte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei den Pkw verschlossen am Fahrbahnrand. Ob Pakete gestohlen wurden, war zunächst unklar. Zeugen sollen sich bei der Polizei Hildesheim (05121/939115) melden.

Von RND/dpa