Das mittelalterliche Manuskript gilt als eine der rätselhaftesten Handschriften der Menschheit. Ein Mysterium in Buchgestalt. Seit Jahrhunderten mühten sich Forscher vergeblich, die Geheimschrift zu entschlüsseln. Das Voynich-Manuskript, das heute in der Bibliothek der US-Elite-Uni Yale lagert, wahrte hartnäckig sein Geheimnis. Jetzt jedoch ist dem Ägyptologen Rainer Hannig vom Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim der Durchbruch gelungen. Hannig konnte die Schriftzeichen eindeutig als mittelalterliches Hebräisch identifizieren.

Das Voynich-Manuskript, nach einer Altersdatierung mit der C-14-Methode zwischen 1404 und 1438 entstanden, umfasst gut 100 Pergamentblätter. Es ist mit Pflanzendarstellungen, Tierkreiszeichen sowie astronomischen und kosmologischen Motiven reich illustriert, einige Abbildungen zeigen Körperteile oder nackte Frauen, die in einer grünen Flüssigkeit zu baden scheinen. Doch worum es in dem Text geht, bereitete den Exegeten ebenso Kopfzerbrechen wie die Frage, in welcher Sprache er verfasst sein könnte. Die flüssig geschriebenen Zeichen sehen aus wie eine Mischung aus lateinischen Buchstaben, arabischen Ziffern und asiatisch anmutenden Schnörkeln.

Reich illustriert: Neben geheimnisvollen Schriftzeichen zeigt das Manuskript Abbildungen von Pflanzen und Menschen. Quelle: Roemer- und Pelizaeus-Museum

Kryptoschrift wie bei Dan Brown

Einige vermuteten, die Kryptoschrift, die gut in einem Roman von Bestsellerautor Dan Brown auftauchen könnte, sei Arabisch. Andere vermuteten, es handele sich um Aztekisch oder um ein ansonsten völlig ausgestorbenes Protoromanisch, um Tschechisch, Dänisch oder eine Mischsprache. Und einige glaubten gar, es handele sich um schlichten Unsinn – ein frühes, unentschlüsselbares Stück Dada-Kunst gewissermaßen.

Seinen Namen verdankt das Manuskript dem Antiquar Wilfrid Michael Voynich, der es 1912 in einem Jesuitenkolleg im italienischen Frascati entdeckte. Angeblich soll es bereits dem sagenumwobenen Kaiser Rudolf II. gehört haben, der ein ausgesprochenes Faible für Okkultismus und Alchemie hatte. Auch der barocke Großintellektuelle Athanasius Kircher soll sich mit dem Schriftstück intensiv befasst haben, ohne die Schriftzeichen sinnvoll deuten zu können.

Ihm gelang der Durchbruch bei der Entzifferung des Manuskripts: Ägyptologe Rainer Hannig. Quelle: Roemer- und Pelizaeus-Museum

Der Ägyptologe Hannig, der sich neben Hieroglyphen auch anderen alten Schriften widmet, stellte nun fest, dass die meist kurzen Wörter der Geheimschrift oft drei Konsonanten aufweisen, auf die dann ein Vokal folgt. Das ist charakteristisch für semitische Sprachen.

Ein Bauer isst Suppe

Der Hildesheimer, der sich seit 2017 mit dem Voynich-Manuskript beschäftigt, konnte schließlich bestimmen, dass sechs „Galgenzeichen“ in der geheimnisvollen Schrift mit sechs hebräischen Lauten übereinstimmen. Dabei handelt es sich um die sogenannten Begatkefat-Laute k, t, b, g, d und p, die entweder hart oder weich gesprochen werden können. Schließlich gelang es ihm in kleinteiliger Puzzlearbeit, die meisten Zeichen und schließlich einzelne Sätze zu dechiffrieren.

Erste Textbausteine, die Hannig jetzt veröffentlicht hat, wirken ernüchternd. Es geht in dem Manuskript nicht um die Weltformel, sondern offenbar um Verdauungsprobleme. Es beginnt mit den Worten: „Stöhnte Ackermann über Zeiten, der bequem saß im Dorf, aß er eine Suppe – Er wurde krank, nachdem er die Verdauung beendet hat. Die Leute des Wehklagens: „Heile, heile“ und auch (mit) Opfern.“

Da erkennen auch Laien, dass die Übersetzung wohl nicht ganz einfach war.

Der Bauer geht dann offenbar zu einem Dorfarzt, doch der Scharlatan kann oder will ihm nicht helfen. „Und wenn die Furcht begann zu zittern, (?) mit dem Feind auf den Fersen, ängstlich verschloss er Gemach, Haustür auch“, übersetzt Hannig weiter. Es deutet sich an, dass hinter einem gewaltigen Mysterium simple Banalitäten stecken könnten.

Vieles bleibt rätselhaft

Vieles am Inhalt bleibt indes rätselhaft. Es sieht so aus, als hätte die Wissenschaft ein Mysterium durch ein anderes ersetzt. Warum verfasste der unbekannte Autor seinen Text überhaupt auf Hebräisch? Warum chiffrierte er, was der gute Ackermann mit seiner Suppe erlebte? Und wozu die geheimnisvollen Illustrationen? Vielleicht ist es gut, dass das Voynich-Manuskript vorerst noch ein paar reizvolle Geheimnisse wahrt.

Von Von Simon Benne und Martina Prante