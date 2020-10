Hildesheim

Bei einem Unfall mit einem Bus an der Grundschule im Hildesheimer Stadtteil Neuhof sind am Montagvormittag mindestens vier Kinder verletzt worden. Schwerverletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Zwei Kinder und der Busfahrer kamen ins Krankenhaus.

Nach Auskunft der Polizei stand der Bus an der Grundschule für einen Ausflug bereit. Als die Kinder bereits im Bus saßen, soll der Fahrer noch einmal ausgestiegen sein – dann habe sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt und sei einen Abhang hinuntergerollt. Der Bus sei in einem Vorgarten zum Stehen gekommen, sagte Polizeisprecher Jan Makowski in einer ersten Stellungnahme.

Von Jan Fuhrhop