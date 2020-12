Hildesheim

Vielen gilt er als Hoffnungsträger in der katholischen Kirche, bei den Gläubigen ist der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer beliebt. Doch mit der umstrittenen Entscheidung, drei Bildungshäuser in seinem Bistum zu schließen, hat er sich erstmals seit seinem Amtsantritt 2018 massive Kritik eingehandelt.

„Das ist eine schmerzliche Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können“, sagt Martin Rembeck. Der 62-jährige Klavierlehrer und Kirchenmusiker aus Hannover ist seit fast 20 Jahren regelmäßig Referent im St. Jakobushaus in Goslar, das seinen Betrieb zum 31. Juli nächsten Jahres einstellen soll. Die Entscheidung der Bistumsleitung sei überstürzt und unkoordiniert gefallen, kritisiert er: „Noch im Mai hat dort die Restaurierung der Orgel begonnen.“

Hunderte unterstützen Petition

Mit einigen Mitstreitern hat Rembeck jetzt eine Online-Petition initiiert, die sich auch gegen die Schließung des Klosters St. Ludgerus in Helmstedt sowie der Bildungsstätte St. Martin in Germershausen bei Duderstadt zum Ende des Jahres richtet. Das Bistum, das den Osten Niedersachsens umfasst und zu dem rund 590.000 Katholiken zählen, will seine Bildungsarbeit neu aufstellen, auch um angesichts drohender Einbrüche bei der Kirchensteuer Kosten zu sparen.

Diese Orte zugunsten digitaler Angebote aufzugeben, sei falsch, heißt es in der Petition, die den Bischof zu einem „ergebnisoffenen Dialog“ über die Zukunft der drei Häuser auffordert: „Andernfalls verfestigt sich der verheerende Eindruck von hierarchischer Entscheidung ohne Dialog und ohne Partizipation.“ Binnen weniger Wochen unterzeichneten mehr als 600 Menschen das Schreiben.

Der Förderkreis des traditionsreichen St. Jakobushauses wirft dem Bistum gar vor, sich „von zentralen christlichen Bildungswerten“ zu verabschieden. In einem Brief an den Bischof, der der HAZ vorliegt, beklagt der Kreis, bei den Schließungsplänen übergangen worden zu sein: „Während des Entscheidungsprozesses war ein Gespräch mit den Betroffenen im Allgemeinen und dem Förderverein im Besonderen offensichtlich nicht gewünscht“, heißt es darin.

Kritik zahlreicher Verbände

Kritik an der Schließung kommt auch von der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB). „Politische Bildung, insbesondere für benachteiligte Jugendliche, ist ohne persönliche Lernorte nicht möglich“, sagt deren Vorsitzender Gunter Geiger. Die Bundesvorsitzende der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB), Elisabeth Vanderheiden, zeigt sich ebenfalls besorgt: Mit der Schließung der etablierten Lernorte würden die Bildungsmöglichkeiten für Menschen im ländlichen Raum erheblich eingeschränkt.

Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zeigt sich irritiert von der Entscheidung der Bistumsspitze. „Damit werden echte Orte der Begegnungen geschlossen, an denen auch junge Menschen sich versammeln, zum Glauben finden und ihren Glauben teilen können“, heißt es in einer Stellungnahme.

Schützenhilfe bekommen die kirchlichen Einrichtungen vom Landesverband der Heimvolkshochschulen. Die Schließung der Häuser sei eine falsche Weichenstellung, moniert dessen Vorsitzender Jörg Matzen: „Gerade in diesem Jahr der Corona-Beschränkungen ist besonders deutlich geworden, wie wertvoll der persönliche Kontakt ist, auch und besonders in der Bildung.“

Das Bistum hält an der Schließung dennoch fest. Man setze bei der außerschulischen Bildungsarbeit künftig auf bewegliche Formate und niedrigschwellige Angebote, heißt es auf Anfrage beim Bischöflichen Generalvikariat: „Eine grundsätzliche Veränderung der Neuordnung ist nicht geplant.“

