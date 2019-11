Hannover

„Guten Tag, ich heiße Felix Peter, und ich bin heute ihr Notfallsanitäter“, so beginnt ein kurzes Lied, das derzeit im Internet für große Aufmerksamkeit sorgt. Notfallsanitäter Felix Peter Haehne hat den knapp eineinhalb Minuten langen Song auf seiner Ukulele komponiert und ihn auf der Onlineplattform Youtube hochgeladen. Das war vor einer Woche. Inzwischen ist das Video rund 130.000-mal angeklickt worden. Der 26-jährige Niedersachse macht in dem Lied auf lustige Weise auf ein ernstes Problem aufmerksam.

„Die rechtlichen Grundlagen für uns Notfallsanitäter müssen geändert werden, damit wir im Ernstfall, wenn der Notarzt noch nicht vor Ort ist, auch bestimmte Medikamente geben dürfen“, sagt Haehne der HAZ. Notfallsanitäter dürfen beispielsweise einem Patienten keinen Zugang legen, um sie mit Medikamenten zu versorgen. Tun sie es doch, müssen sie mit einer Strafanzeige rechnen. „Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Notfallsanitäte,r und ich persönlich bin zum Glück noch nie in so einer Situation gewesen, aber viele meiner Kollegen“, sagt der 26-Jährige.

Song für Kollegen und Azubis

Den Song, der jetzt im Netz die Runde macht, habe er eigentlich für die Azubis und die Kollegen aufgenommen. „Die haben mich dann ermutigt, es bei Youtube hochzuladen, seitdem gehen die Klickzahlen in die Höhe“, sagt Haehne. Auch der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst e. V. hat das Video geteilt. „Ich komme gerade jetzt von einer Anhörung mit den Vertretern der Regierungsparteien in Berlin, bei der es genau um dieses Thema ging“, sagt Marco König, der Vorsitzende des Vereins. Alle Notfallsanitäter absolvierten eine dreijährige Ausbildung und müssten sich zudem einmal pro Jahr fortbilden lassen, sagt König. „Um so unverständlicher ist es, dass die Kollegen bei einem Oberschenkelhalsbruch dem Patienten nicht einmal Schmerzmittel spritzen dürfen, weil das ein invasiver Eingriff ist“, betont der Vereinsvorsitzende.

Sogar Jan Böhmermann teilt den Song

Für Notfallsanitäter Haehne, der aus Osterholz-Scharmbeck stammt und derzeit in Südniedersachsen seine Einsätze fährt, hat auch die Anzahl der Presseanfragen zugenommen, seit er das Ukulele-Lied online gestellt hat. „ Spiegel online“ hat ebenso über den Song berichtet wie der Fernsehsender RTL. „Am meisten hat mich gefreut, dass auch der Moderator Jan Böhmermann das Video bei sich auf Twitter geteilt hat“, sagt er. Felix Haehne will mit seinem lustigen Song zum Nachdenken anregen. „Vielleicht ändert sich ja doch etwas an der gesetzlichen Grundlage für unsere Arbeit“, sagt er. Weitere Songs will er aber vorerst nicht mehr online stellen. „Es gibt zwar noch ein paar mehr, aber die sind wirklich nur für den privaten Kreis.

Von Tobias Morchner