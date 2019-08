Hannover

Die Woche hat in Niedersachsen bereits mit viel Sonne begonnen. Nun kehrt das Sommerwetter mit voller Wucht zurück. Die Sonnenstunden nehmen im Wochenverlauf weiter zu, regnen soll es gar nicht.

Verantwortlich für das schöne Wetter ist Hoch „Corina“. Zuletzt hatte es seinen Schwerpunkt noch über der Biskaya. In den nächsten Tage übernimmt das Hoch die Wetterregie in Deutschland mit viel Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen, teilt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Webseite mit.

Wie wird das Wetter bei Ihnen?

In Hannover werden am Sonnabend bis zu 27 Grad erwartet. In Göttingen sind 26 Grad möglich. In Wolfsburg und Gifhorn sind bis Sonntag sogar 29 Grad wahrscheinlich. In Peinewerden höchstens 28 Grad prognostiziert.

Überall scheint fast den ganzen Tag die Sonne. Regen ist unwahrscheinlich.

Von RND/ewo/dpa