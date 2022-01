Hochschulen in Niedersachsen - Neue Umfrage zeigt: So stark sind Studierende in der Pandemie belastet

Studierende in Niedersachsen leiden erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In einer Onlineumfrage berichten sie von schlechter Onlinelehre, psychischer Belastung und Geldnot.