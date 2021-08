Hannover

Mehr als 300 Einsätze für die Feuerwehr an einem einzigen Abend, übergelaufene Kanalrohre, hunderte ausgepumpte Keller: Das ist die Bilanz nach einem Starkregen über dem Norden und Nordwesten der Region Hannover am Sonntagabend. Wenngleich sich die Situationen in ihren Ausmaßen nicht vergleichen lassen, kamen bei vielen Betroffenen Gedanken an die jüngste Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland auf. Und tatsächlich halten Experten auch in der Region Hannover ein Jahrhundert-Hochwasser zum Beispiel nach heftigem Starkregen für möglich. Deshalb wird nicht nur in der Region Hannover schon seit Jahren an Plänen gearbeitet, Menschen und Infrastruktur so gut wie möglich zu schützen. Trotzdem lauern erhebliche Gefahren.

„Sehr, sehr hohes Gefahrenpotenzial“

Im Vergleich klingt es harmlos: Ende Juli 2017 hatte Starkregen bei Gewitter in wenigen Minuten extreme Mengen Wasser auf Hannover niederströmen lassen, die Kanalisation kam an ihre Grenzen, aus den Gullys drückte das Wasser nach oben und überflutete Kleingärten, Tiefgaragen und Keller. Und ein paar Wochen später regnete es erneut heftig: zwar nicht so stark in Hannover, jedoch in Südniedersachsen. Südlich von Hildesheim überflutete das Wasser zahlreiche Häuser, Dämme brachen, Feuerwehrleute aus der Region Hannover waren im Kreis Hildesheim tagelang im Einsatz.

Aber ein Vergleich der Regenmengen macht den Unterschied deutlich. In Kall-Sistig in der Eifel kamen während der diesjährigen Hochwasser-Katastrophe 144,8 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, am 22. Juni 2017 in Hannover nur 28,8 Liter, allerdings innerhalb von wenigen Minuten. Die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 83 Jahren in Hannover größte gemessene Regenmenge kam übrigens am 26. August 2010 vom Himmel: 78,8 Liter pro Quadratmeter.

Meteorologe Frank Böttcher ist sich sicher, dass ein Starkregenereignis wie in Teilen von Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen jederzeit genauso in Hannover passieren könne. „Das kann jeden treffen“, betont er, unabhängig von der Geländesituation.

Und es sei vorstellbar, dass beispielsweise am Deister sich bei einem Starkregen Wasser in großen Mengen sammelt und dann mit hoher Geschwindigkeit den Hang hinunter strömt, erläutert der Meteorologe. „Das birgt ein sehr, sehr hohes Gefahrenpotenzial.“

Und Böttcher hat auch noch einen Überlebenstipp: „Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und plötzlich kommt einem auf der Straße Wasser entgegen, dauert es nur noch 90 Sekunden, bis das Auto schwimmt.“ Es bleibe also keine Zeit zum Wenden, man müsse aussteigen und sich in höher gelegenes Gelände flüchten.

„Es kommt darauf an, das Wasser abzuleiten“

Weil es in Hannover selbst insgesamt sehr flach sei, könne es hier kaum zu Sturzfluten mit hohen Wassergeschwindigkeiten kommen. Das Problem in der Stadt sei, dass sich das Wasser an den tiefer gelegenen Stellen sammele. Das sind dann Mulden im Gelände, in denen in der Stadt eigentlich auch immer Häuser stehen, aber auch Keller.

In Hannover und in anderen Städte komme es deshalb darauf an, das Wasser abzuleiten, damit es sich erst gar nicht sammeln könne, sagt der Wetter- und Klimaexperte. Deshalb werde beispielsweise darüber nachgedacht, Straßen künftig nicht nur als Verkehrswege, sondern auch für das Abfließen von großen Wassermengen zu bauen. Das Wasser könnte dann beispielsweise in Parkanlagen geleitet werden, die als Hochwasserreservoir dienen könnten.

In Berlin und Hamburg werde über den Bau riesiger unterirdischer Zisternen nachgedacht, in denen Wasser bei Starkregen gesammelt werden könnte.

Berechnungen mit dramatischem Ergebnis

Vor fünf Jahren hatte die Regionsverwaltung Berechnungen mit einem dramatischen Ergebnis vorgelegt: Ein Extrem-Hochwasser würde in Hannover nicht nur Teile von Ricklingen, sondern auch größere Bereiche der Südstadt, der City und der Calenberger Neustadt unter Wasser setzen. Zahlreiche Behörden, darunter das Finanzamt und die Staatskanzlei, sogar die Wasser- und Schifffahrtsdirektion wären lahmgelegt.

Das Regionshaus wäre dann nur mit Gummistiefeln trockenen Fußes zu erreichen, das Rathaus läge gerade so eben außerhalb des Überschwemmungsgebietes. Sogar Bewohner östlich der Sallstraße müssten sich um ihre Keller sorgen. In Teilen der Marienstraße stünde das Wasser in einer Höhe von bis zu einem Meter. Statistisch tritt dieser Fall bislang nur alle 200 Jahre ein. Das sei aber keinesfalls beruhigend, sagt der damalige Planungsdezernent der Region, Axel Priebs. Denn schon das nächste Hochwasser könne extrem ausfallen. Und wie kräftig es wird, hänge vor allem von der Wetterlage ab, meint er.

So sind Häuser gegen Unwetterschäden versichert Unwetterschäden an Immobilien sind nicht automatisch durch eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt. Reine Gebäude- oder Hausratversicherungen kommen für Starkregen- oder Flutschäden meistens nicht auf. Wer sein Haus oder seine Wohnung auch dagegen versichern möchte, braucht zusätzlich eine Elementarschadenversicherung. Diese gibt es in der Regel nicht separat, sondern nur als Zusatz zu einer bestehenden Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. Je höher das Risiko, desto höher die Prämie „Die Höhe der Versicherungsprämie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie vom Wert des Hauses, der Bauart oder der Lage“, sagt Claudia Frenz vom Bund der Versicherten (BdV). Häuser in Risikolage werden häufig nur bei einer hohen Prämie versichert. Hier ist oft eine hohe Selbstbeteiligung vereinbart, um eine erschwingliche regelmäßige Belastung zu erreichen. Die Elementarschadenversicherung können Eigentümer für fast alle Hausarten abschließen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) schätzt, dass 99 Prozent der deutschen Privathäuser „problemlos versicherbar“ sind. Teuer werden Versicherungen immer dort, wo das Risiko einer Flut besonders groß ist. „Doch besonders hier ist die Elementarschadenversicherung dringend zu empfehlen“, sagt Frenz vom BdV. Versicherung zahlt nicht immer Immobilienbesitzer und Mieter können unter www.naturgefahren-check.de auf einem Portal der GdV ihr Naturgefahrenrisiko ermitteln. Die Onlineplattform zeigt, welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit am eigenen Wohnort verursacht haben, wie viele Gebäude im letzten Jahr in der Region betroffen waren, wie hoch die teuersten Schäden durch Starkregen, Sturm oder Hagel ausfielen und welche Hochwassergefahr besteht. Nicht immer zahlt die Versicherung. Zum Beispiel, wenn bei Starkregen und Sturm alle Fenster geöffnet waren. „Schwierig wird es immer dann, wenn der Versicherungsnehmer elementare Vorsichtsmaßnahmen missachtet hat“, sagt Christian Ponzel vom GDV. Dann übernimmt die Versicherung womöglich nur einen Teil der Kosten. Frenz vom BdV rät aus diesem Grund, bei Vertragsabschluss darauf zu achten, dass in dem Versicherungstarif auf den Einwand der „groben Fahrlässigkeit“ verzichtet wird.

„Wir nehmen die Vorsorge sehr ernst“

Die Landeshauptstadt nehme die Vorsorge gegen Überschwemmungen durch Starkregen „sehr ernst“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Beispielsweise gebe es für das neue Baugebiet Kronsrode wegen des hügeligen Geländes sogar extra ein Starkregenkonzept.

Neben dem plötzlichen Hochwasser durch Starkregen gibt es das sogenannte Gewässerhochwasser, zum Beispiel nach der Schneeschmelze. Gegen solche Hochwasser hat die Stadt seit 2006 einige wichtige Schritte unternommen. Die Benno-Ohnesorg-Brücke am Schwarzen Bären wurde verbreitert, damit sich dort nicht so leicht das Wasser stauen kann. Riesige Mengen Erde wurden am angrenzenden Ihmeufer weggebaggert, um möglichen Fluten mehr Raum zu bieten. Zudem wurde in Ricklingen der Deich ausgebaut und verlängert. Dadurch seien „weite Teile der zuvor hochgefährdeten Bereiche Calenberger Neustadt und Ricklingens besser vor Extremereignissen geschützt“, erklärt Dix. Bei einem Jahrhunderthochwasser wären nun 5000 Menschen bedroht, zuvor seien es 20.000 gewesen.

Neustadt kauft Sandsackfüllmaschinen

In Neustadt, wo Leinehochwasser in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Häuser und auch ganze Wohngebiete unter Wasser gesetzt hat, sieht man sich gut gerüstet für künftige Hochwasserereignisse. In den vergangenen Jahren wurden bei Stöckendrebber und Bordenau Deiche gebaut, demnächst startet das Planfeststellungsverfahren für einen Deich in der Kernstadt, der ein Wohngebiet mit 250 Häusern schützen soll, berichtet der zuständige Fachbereichsleiter der Stadt Neustadt, Jörg Homeier. Der Rest ließe sich mit mobilen Deichen schützen. Sogar zwei Sandsackfüllmaschinen besitzt die Stadt inzwischen.

Das Hochwasser Ende Juli 2017 erreichte auch die Leine. Hier stehen Familien bei Neustadt-Bordenau an einer überfluteten Straße. Quelle: Peter Steffen, dpa

Und um sich vor Starkregenereignissen zu wappnen, wird derzeit in einem Pilotprojekt in Neustadt untersucht, wo sich besonders viel Wasser bei kräftigen Regenfällen sammelt. Dafür sollen dann geeignete Gegenmaßnahmen entwickelt werden, erläutert Homeier, zum Beispiel der Bau zusätzlicher Pumpwerke und die Ableitung des Wassers auf Wiesen oder Spielplätze.

Die Region Hannover hält unter anderem mehr als 220.000 Sandsäcke in Reserve, um schnell reagieren zu können. Außerdem wurde für 180.000 Euro ein 1000 Meter langes mobiles Hochwasserschutzsystem angeschafft, das im Einsatzfall an die jeweilige Schadensstelle gebracht werden kann, sagt Sprecherin Carmen Pförtner.

Ein hoher Deich im Binnenland

Das Land Niedersachsen hat nach den Hochwassern 2017 im Zeitraum zwischen 2017 und 2020 nach Angaben des Umweltministeriums insgesamt 146 Hochwasserschutzvorhaben mit knapp 76 Millionen Euro realisiert. Für Hochwasserschutz im Binnenland sind 149 einzelne Vorhaben geplant, die Fördermittel von rund 32 Millionen Euro bekommen. Nach den Starkregenereignissen 2017 im Einzugsgebiet der Aller, Oker, Leine und Innerste wurde ein Sondervermögen Hochwasserschutz in Höhe von 27 Millionen Euro gebildet, mit dem Leineverband, dem Wasserverband Peine und der Gebietskooperation Innerste wurden Verträge geschlossen, die eine Landeszuwendung von 15 Millionen Euro beinhalten.

Der neue Deich in Heersum (oben) war gerade im Bau, als Ende Juli 2017 heftige Regenfälle in Südniedersachsen Teile des Innerstetals überfluteten. Quelle: Christian Gossmann

Das in den vergangenen Jahren mehrmals überflute Dorf Heersum im Landkreis Hildesheim wird jetzt durch einen zweieinhalb Meter hohen Deich geschützt. Städte wie Bad Salzdetfurth oder Hildesheim, die von der Sommerflut 2017 berührt waren, investierten in mobile Schutzsysteme. Dies tat nach Angaben von Stadtsprecherin Vanessa Nöhr auch die Stadt Goslar. Goslars Altstadt war im Sommer 2017 überschwemmt worden. Die Stadt hat seitdem 620.000 Euro in Bevölkerungsschutz und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr investiert, unter anderem in einen 800 Meter langen mobilen Schlauchdamm und eine Sandsackfüllmaschine, bis Ende dieses Jahres werden es rund 900.000 Euro sein. Für den Hochwasserschutz habe man rund 1,2 Millionen ausgegeben, für die kommenden zwei Jahre stünden weitere 3,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Umweltminister: „Klimawandel ist Realität“

Das Geld sei richtig investiert, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) vor dem Hintergrund der Ereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. „Wir müssen daher nicht nur den Klimawandel bekämpfen, sondern auch unser Land widerstandsfähiger machen gegen die Folgen des Klimawandels“, betonte er. Denn das Hochwasser im Westen und Südwesten führe „auf traurige und gleichzeitig beunruhigende Art und Weise vor Augen, dass der Klimawandel Realität ist“, meinte er. Und mit ihm nehme die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Wetterereignisse weiter zu.

Wichtig seien aber nicht nur Schutzmaßnahmen, sondern auch eine verbesserte Prognosefähigkeit. „Die Frage, ob solche Gefahren früh genug erkannt werden können, kann am Ende über Menschenleben entscheiden“, betont er. Deshalb baue das Land die Hochwasservorhersagesysteme weiter aus, durch die Aufnahme neuer, auch kleinerer Flussgebiete würden Prognosen immer detaillierter. Fest steht für den Minister aber auch, dass der Klimawandel die Hauptursache und damit die Wurzel des Problems bleibe. „Ihn müssen wir weiter bekämpfen. Solche schrecklichen Ereignisse, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben, sind auch für Niedersachsen nicht auszuschließen. Entscheidend ist eine möglichst gute Vorbereitung.“

Von mak/mic