Der Norden Feuerwehr-Großeinsatz Höhe Auetal: Lkw in Flammen - A2 Richtung Dortmund komplett dicht Weil ein Lkw auf der A2 zwischen Lauenau und Rehren in Flammen steht, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund seit Montagmorgen um 9 Uhr komplett gesperrt. Beobachter berichten von einem lauten Knall. Anschließend habe das Fahrzeug gebrannt. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

