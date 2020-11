Rettmer

Es ist ein leises, fast versonnenes Lächeln, das in Jochen Hartmanns Gesicht zu sehen ist. Gerade hat er die trockene Samenkapsel einer Weißen Lichtnelke abgepflückt. Hartmann steht inmitten von Gräsern und Kräutern, die auf einem breiten Blühstreifen gewachsen sind, der sich nicht am Rand, sondern mitten auf einem Acker in der Nähe des Dorfes Rettmer befindet. Der Bauer bricht die Kapsel auf, holt die Samen hervor. Er erzählt von Käfern und Kleinlebewesen, von Rebhühnern und Rehen, die sich hier, auf dem Blühstreifen, inzwischen zu Hause fühlen. Und er lächelt dieses Lächeln, das von tief innen zu kommen scheint.

„Landwirt ist ein cooler Beruf“: Jochen Hartmann. Quelle: Bert Strebe

Im Dorf Rettmer, heute ein Stadtteil von Lüneburg, gibt es seit 1440 den Bauernhof Hartmann, seit 19 Generationen in Familienbesitz. Jochen Hartmann hat ihn 2011 von seinem Vater übernommen. Es ist ein konventioneller Hof – aber ein sehr unkonventioneller konventioneller Hof. Jochen Hartmann macht viele Dinge anders als seine Berufskollegen.

Jochen Hartmanns Lächeln kommt, so scheint’s, immer dann zu Vorschein, wenn er von dem eigenen Weg erzählt, den er und seine Frau Hilke beschritten haben. Bauer, sagt Hartmann, gerade 40 geworden, könne man nicht sein, wenn man nur Geld verdienen wolle oder sich verpflichtet fühle, einen Familienbetrieb fortzuführen. „Denn dann geht man irgendwann kaputt.“

Hotels für Hühner

Der Großvater hielt noch Schweine, 1990 wurde der Hof ein reines Ackerbauunternehmen mit Schwerpunkt Kartoffeln. Dieser Bereich ist immer noch die Stütze des Betriebs, wenngleich es weniger um Effizienz als um Qualität geht: Die Hartmanns machen viel von Hand, das schont die Feldfrüchte.

Außerdem kam Hilke Hartmann eines Tages auf die Idee, Hühner zu halten. Dabei dachte sie aber nicht an die übliche Praxis, 15.000 Tiere in eine Halle zu quetschen. Mit gerade mal 40 Hühnern haben die Hartmanns angefangen. Jetzt haben sie sieben Ställe mit jeweils 360 Tieren. Die Ställe nennen sie „Hühnerhotels“ – es sind kleine Bauten auf Rädern mit gemütlichen Legenestern, die Hühner können sich draußen oder drinnen aufhalten, wie sie wollen.

Wenn der Boden leergepickt ist, wird das Hühnerhotel versetzt: Mobiler Hühnerstall in Rettmer. Quelle: Bert Strebe

Die Ställe werden nach einer Woche, wenn die Tiere den Boden ringsherum leergepickt haben, mit dem Traktor dorthin versetzt, wo es grün ist. Und Jochen Hartmann hat auf dem Hühnerfreiland einen „Agroforst“ angelegt, kleine Wälder aus Pappeln und Weiden. „Hühner sind eigentlich Waldtiere“, sagt Hartmann.

Unter Bäumen fühlen Hühner sich sicherer und wohler, hier finden sie mehr Getier und Körner zum Picken, sind geschützt vor Hitze und Habicht. Sie scharren mit Wonne, ihr Gefieder glänzt. Sie sind gesünder als andere Hühner – und deswegen schmecken ihre Eier und ihr Fleisch besser.

Anfangs hat die Kollegenschaft gegrinst: So ein Aufwand, immer die Ställe versetzen und das Wasser rauskarren. Aber irgendwann hörte das Lästern auf. Denn die Lüneburger kamen in Scharen zum Hofladen der Hartmanns und holten sich die Eier (und auch mal ein Suppenhuhn). Irgendwann klopfte sogar der örtliche Edeka-Markt an.

Hofladen von Bauern Hartmann. Quelle: Bert Strebe

Eier aus Freilandhaltung kosten derzeit etwa 17 Cent, Bio-Eier liegen bei 27 Cent. Bauer Hartmann verkauft Hühnereier für 40 Cent. Die Leute kommen trotzdem, wegen des Geschmacks und weil sie wissen – sie können es von der Straße aus oder auf der Hartmann-Internetseite oder bei Facebook sehen –, dass es den Tieren gut geht. In vielen Supermärkten zeigt man glückliche Hühner auf den Eierpackungen, während das Geflügel tatsächlich eng aufeinander sitzt. Bei den Hartmanns wird nicht gelogen.

Auch nicht des Geldes wegen. Manchmal sind Eier knapp. Ein anderer Betrieb würde welche zukaufen. Jochen und Hilke Hartmann haben sich dagegen entschieden. „Das sind dann ja nicht unsere.“ Sie könnten auch einen weiteren mobilen Stall bauen, die Nachfrage wäre da. „Will ich nicht. Mit mehr Druck sind die Arbeitsergebnisse nicht mehr so gut“, sagt Jochen Hartmann.

Keine Gentechnik

Die Hartmanns sind anders als andere Bauern. Gentechnik? Kommt ihnen nicht aufs Feld. Pflanzengifte gegen Unkraut? Möglichst nicht – „die wirken ohnehin immer weniger“. Landwirtschaftlichen Berater haben zu mehr Fläche, mehr Tieren, größeren Maschinen geraten. „Man hört das ja immer wieder“, sagt der Bauer: „Wachsen oder weichen.“ Er schaut ernst. „Ich wollte das nicht.“

Jochen Hartmann ist neugierig, er experimentiert gern, und er ist überzeugt davon, dass sich die Landwirtschaft verändern muss. Der dramatische Rückgang der Artenvielfalt durch Monokulturen und Pflanzengifte, berichtet der Bauer, bedrohe auch den normalen Ackerbau – durch Grundwasserbelastung und weniger Bestäubung durch weniger Insekten. Deswegen pflanzt Hartmann nicht nur Kartoffeln und Rüben, sondern sät auch Holunder, Aronia, Schafgarbe, Johanniskraut, Schlehen, Walnuss, Lichtnelke und Anderes, plant Waldstreifen als Windschutz: Wo der Wind die Felder nicht austrocknet, muss man nicht bewässern.

Und er redet über Fehler. Letztes Jahr habe er Sommergerste auf einem Feld gehabt, auf dem vorher Kartoffeln waren,und als Untersaat – um Spritzmittel zu vermeiden – habe er Kräuter gesät. Aber der Winter war zu mild, übrig gebliebene Kartoffeln kamen durch. Also musste er doch spritzen. Er hat das ganz offen auch auf Facebook erzählt. „Wir müssen Fehler machen dürfen“, sagt er. „So lernen wir. Wir sind nicht perfekt.“

Jochen Hartmann will kein Biobauer sein, er sagt, er braucht kein Etikett. Aber er hält auch nicht viel vom Weiter-so mancher Bauernfunktionäre. Das Thema Nitrat habe die Landwirtschaft lange nicht ernst genommen, den Niedergang der Artenvielfalt auch nicht. „Es war ein Fehler zu denken, wir könnten den Naturschutz draußen lassen. Das fällt uns jetzt auf die Füße.“

„Wir müssen unsere Kunden begeistern“

Dass Bauern auf Demos Geld und Wertschätzung fordern, findet Jochen Hartmann seltsam. „Wofür?“ Er findet: „Wir müssen unsere Kunden begeistern für das, was wir tun.“ Hartmann stellt sich eine Landwirtschaft vor, die Zusammenhänge genauer erforscht: „Warum wächst etwas nicht? Hat die Pflanze Stress? Fehlen Nährstoffe? Da muss man nicht gleich spritzen.“ Er hält auch ein paar irische Dexter-Rinder und berichtet begeistert von Versuchen, Kühen die Chance zu geben zu wandern, wie es früher die Büffelherden taten. Das kurze Abfressen des Grases, die nur zeitweise Bodenverdichtung durch die Hufe, all das wirke sich positiv auf das Weideland aus.

Dexter-Rinder des Hofs Hartmann auf der Weide. Quelle: Bert Strebe

Es ist diese Haltung, die dazu führt, dass bei Bauer Hartmann bienenfreundliche Blühstreifen auch mal mitten auf dem Feld wachsen. Und er steht da und nimmt etwas Ackerkrume in die Hand, hält sie sich an die Nase und lächelt. „Gesunder Boden riecht nach Sonne“, sagt er. Und: „Landwirt ist immer noch ein cooler Beruf.“

Von Bert Strebe