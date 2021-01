In der Landesregierung gibt es Überlegungen, den Präsenzunterricht in Niedersachsen nach den Weihnachtsferien weiter einzuschränken – oder den Schulbeginn sogar um ein oder zwei Wochen zu verschieben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte an, dass der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert wird.