Dissen

16 Tonnen Eier, 41 Tonnen Fleischwurst, 80 Tonnen Mayonnaise – zum Ende der Fleischsalatproduktion bei der Firma Homann in Dissen im Kreis Osnabrück sind am Jahresende 137 Tonnen Lebensmittel vernichtet worden. Das Mutterunternehmen, der Müllermilch-Konzern, sagt, es habe keine andere Möglichkeit gegeben. In Osnabrück herrscht dennoch Empörung.

Die 1876 in Dissen am Teutoburger Wald gegründete Firma Homann war ursprünglich eine Wurstfabrik, entwickelte sich dann aber zu einem Feinkostbetrieb, der etwa Remouladen oder Fleischsalat herstellte. 2007 kaufte eine Tochter der Unternehmensgruppe Theo Müller den Betrieb, 2017 verkündete der Konzern das Aus für mehrere Homann-Standorte, darunter den Firmensitz Dissen. Nach heftigen Protesten wurde die Entscheidung zurückgenommen, 2021 war dann aber doch klar, dass der Betrieb schrittweise geschlossen wird. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Jobs.

Eier landeten im Container

Zum Jahresende nun stand die Schließung der sogenannten (Fleisch-)„Salatsparte“ von Homann an. Und Beschäftigte des Werks – das endgültige Ende soll im Sommer kommen – meldeten sich vor Kurzem wütend bei der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, weil bei der Abwicklung tonnenweise Mayonnaise, Fleischwurst und Eier vernichtet worden seien. „Die Eier landeten in Containern“, zitierte die Zeitung die Mitarbeiter, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum noch in weiter Ferne gelegen habe. Die Rohstoffe hätten stattdessen im Homann-Werk im nahen Bad Essen oder von der Firma Signature Foods verarbeitet werden können, die die Homann-Fleischsalatproduktion von Müllermilch gekauft hatte. Oder man hätte die Bestände an Bedürftige geben können, etwa über die Osnabrücker Tafel.

Tafel: 15 Prozent mehr Bedürftige

Dort gab es tatsächlich viel Unverständnis über die Müllermilch-Aktion. „Das geht gar nicht“, sagt der Vorsitzende der Tafel, Hermann Große-Marke. Die Lebensmittelvernichtung erzürnt ihn vor allem vor dem Hintergrund der derzeitigen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln: „Wir haben 15 Prozent mehr Kunden.“ Selbst wenn es sich um Großpackungen gehandelt habe, „hätten wir die Waren für einzelne Leute umfüllen können“.

Das wiederum bestreitet Müllermilch-Sprecher Alexander Truhlar. Er sagt, auf Grund kurzfristiger Absatzrückgänge und durch coronabedingte Produktionsausfälle hätten nicht alle Materialien wie geplant zum Jahresende verbraucht werden können. Nicht für den Endverbraucher deklarierte Rohwaren dürften aber lebensmittelrechtlich nicht weitergeben und auch nicht umgefüllt werden.

Firma: „Mehr war nicht möglich“

Truhlar betont, dass es sich auch nicht um frische Eier im Zehnerkarton gehandelt habe, sondern um gekochte und geschälte Eier in einer Essiglake im Großgebinde. Alle Optionen (Weitergabe an andere Standorte, Verkauf, Rückgabe) seien „soweit möglich“ umgesetzt worden. „Mehr war insbesondere auf Grund kurzer Mindesthaltbarkeiten nicht möglich.“

Selbstverständlich habe das Unternehmen auch die Abgabe an die Tafeln oder andere Hilfsorganisationen geprüft, sagt der Sprecher. Aber das sei rechtlich nicht erlaubt gewesen. Hermann Große-Marke kann sich an keine Anfrage der Firma, ob die Tafel Lebensmittel übernehmen wolle, erinnern. „Wenigstens einen Teil der Eier hätte er gern verteilt“, sagt er.

Von Bert Strebe