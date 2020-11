Hannover

In Corona-Hotspots mit hohen Fallzahlen sollen Schulen künftig schneller automatisch ins Wechselmodell zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Homeschooling gehen. Aber sind die Schulen und die Familien jetzt besser aufgestellt für das Lernen zu Hause als im Frühjahr? Und was hat man seitdem getan? Wir haben nachgefragt bei dem Kölner Wirtschaftshistoriker Klemens Skibicki (48). Er ist Experte für digitale Transformation und erklärt auch Lehrkräften, was sich durch die Digitalisierung alles ändert.

Herr Prof. Skibicki, ist die Zeit seit März in Deutschland genutzt worden, um die Schulen besser auf das digitale Lernen vorzubereiten?

Anzeige

Da ist meiner Meinung nach leider nicht wirklich Substanzielles passiert. Man hatte jetzt acht Monate Zeit, sich Gedanken zu machen, dass man endlich mal die seit Jahren notwendigen Investitionen richtig voranbringt, und zwar ganzheitlich und systematisch.

Ist denn überhaupt etwas getan worden?

Man hat vor allem medienwirksam Geld bereitgestellt und Laptops angekündigt. Wie es eben die Politik so gerne macht: Man brüstet sich, viel Geld auszugeben, aber hat kein systematisches Konzept gehabt, das in der Praxis schnell wirkt.

Der Digitalpakt war laut Klemens Skibicki vor allem eine PR-Maßnahme. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Was meinen Sie konkret damit?

Woran es als allererstes beim Digitalausbau fehlt, das sieht man auch daran, dass die bereitgestellten Gelder kaum abgerufen worden sind. Oft liegt das daran, dass niemand vor Ort in den Schulen ist, der die Anträge stellen und bearbeiten und sich dann anschließend um den Betrieb kümmern kann. Seit Jahren wurde hier etwas verpennt oder ignoriert. Infrastruktur in Schulen ist nicht nur ein Hausmeister, der das Gebäude abschließt, die Heizung anstellt und sich um Instandhaltung des Gebäudes kümmert, sondern wir sind längst im digital vernetzten Zeitalter angekommen. Man hätte seit Jahren schon überall Administratoren einstellen sollen, die sich um die digitale Infrastruktur und deren Betrieb und Wartung kümmern.

Schulen brauchen also endlich Administratoren?

Ja, klar. Wer soll denn das sonst machen – den Antrag, die Konzepte, den Betrieb? Das kann nicht der Englisch-, Sport- oder selbst der Informatiklehrer neben seinem Unterricht und seinen sonstigen Aufgaben noch machen. Wir hätten systematisch in dafür ausgewiesene Stellen investieren müssen, damit die Lehrer sich auf die Lehre konzentrieren können. „Digital“ ist doch kein Fach, es ist fächerübergreifende Infrastruktur wie Strom, Licht oder Tische und Stühle. Das hätte auch ohne Corona geschehen sollen.

Die Corona-Krise hat da nicht als Treiber gewirkt?

Auch seit März habe zumindest ich kein systematisch ganzheitliches Konzept gesehen, was auch nur annähernd in der Lage wäre, die Situation lang-, mittel- oder kurzfristig anzugehen. Das wesentliche Resultat, das in Sachen Corona herausgekommen ist, sind Stoßlüften und Maskenpflicht im Klassenraum oder E-Mails zwischen Lehrern und Schülern. Am Anfang der Corona-Krise kann keiner der Regierung so recht einen Vorwurf machen, aber dann die Monate so ungenutzt verstreichen zu lassen, das ist schon Wahnsinn. Geld hinstellen und denken, da passiert schon etwas von allein, das ist kein Konzept. Hoffnung ist keine Strategie.

Die Schulschließungen im Frühjahr haben den Digitalausbau an den Schulen nicht vorangetrieben. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Wie sollte digitaler Unterricht in Corona-Zeiten für Schulen idealerweise sein?

Wir hätten möglichst schnell digitale Endgeräte für alle mit entsprechender Software darauf gebraucht, damit wir von überall lernen können, wenn es in den Schulen gar nicht oder nicht mit allen geht. Der Staat hätte dabei erstmal nur denen ein Gerät zur Verfügung stellen sollen, die es sich von alleine nicht leisten können, dann wäre es schneller gegangen. Es gab Aktionen von Telekommunikationsdienstleistern, den Familien kostenlos oder kostengünstig WLAN für das Lernen zu Hause zur Verfügung zu stellen. So etwas ist schon mal gut, aber das Ganze muss systematisch koordiniert werden und bei Bedürftigen staatlich bezahlt werden, damit es schnell wirken kann. Ohne Endgeräte, WLAN und gute Software, die überall funktioniert und bei der nicht der Datenschutzbeauftragte sofort meckert, geht es nicht in der Breite.

Die Schulleiterin der Montessorischule in der Wedemark, Stephanie Rifai (auf dem Monitor) sagt, dass die Kinder im Homeschooling schnell gelernt hätten. Quelle: privat

Und was brauchen Lehrer?

Wir hätten seit Jahren massive Schulungen und systematische Integration in der Ausbildung für die Lehrenden gebraucht. Sie müssen nicht nur selbst lernen, wie eine Software funktioniert. Der Unterricht im digital vernetzten Zeitalter ist immer öfter eine Form von Hybrid mit anderen Methoden und Rollen. Diesbezüglich ist aber kurzfristig die verlorene Zeit der letzten Jahre leider nicht aufzuholen.

Was meinen Sie mit hybridem Unterricht?

Nicht ein Entweder-oder, also entweder alles online oder alles offline, sondern es geht darum, die jeweiligen Vorteile von allem Formaten zu nutzen. Jetzt haben durch Corona alle die Erfahrungen gemacht, dass digital einiges zu ersetzen ist, aber eben nicht alles. Wir sollten endlich ankommen im Lernen, Lehren und Leben im digital vernetzten Zeitalter, wo es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als auch mit den jeweiligen Vorteilen gibt.

Digitiale Hilfsmittel sollten für Lehrkräfte normal sein. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Sträuben sich zu viele gegen die neuen Möglichkeiten?

Diese Langsamkeit, die Abwehrmechanismen und das Nichtverständnis von neuen Möglichkeiten sind jedoch oft dagewesen und eher normal als die Ausnahme der Geschichte. Telefon und Briefe haben auch nicht alles ersetzt, als sie neu waren. Neues wurde dann eingesetzt, wenn es nicht anders ging oder vorteilhafter war. Man muss sich nicht für jede Kleinigkeit physisch treffen, man konnte vieles per Telefon oder Brief erreichen, oder jetzt eben noch viel schneller per Videotools und Teilen von Dateien.

Aber den Lehrer-Schüler-Kontakt kann doch kein Bildschirm ersetzen.

Das Physische, das Vor-Ort-Sein, das In-die-Augenschauen, die Gestik und Mimik erfahren, eben das Zwischenmenschliche, ist enorm wichtig. Schule ist ja auch soziale Ausbildung. Aber ganz viel könnte digital von überall vor- und nachbereitet werden. Sich beim Physischen auf die ganzheitliche Interaktion mit allen Sinnen zu konzentrieren, wo es sinnvoller ist als andere Formen, das sollte das Hauptziel sein. Dafür müssen aber auch Lehrer oft ihr Rollenverständnis ändern.

Inwiefern?

Manche Lehrer glauben zum Beispiel noch, das ist mein Klassenraum und alle müssen mir zuhören. Aber da gibt es vielleicht Tausende Menschen da draußen in der digitalen Welt, die etwas auf Youtube besser erklären können und jetzt nur einen Klick entfernt sind. Das rüttelt natürlich an der Rolle des Lehrers als „Ich bin der Bildungsinhalte-Vermittler“. Aber letztendlich muss die jeweils beste Lösung her, die heute möglich ist. Der Lehrer könnte dafür viel öfter eher in die Rolle des Soziologen, des Coaches wachsen, der Heranwachsende begleitet.

Der Lehrer vermittelt also kein Wissen mehr?

Oft genug wird das noch so sein. Aber wir brauchen nicht einfach die gleichen Lehrinhalte wie vorher auch noch im Digitalen. Wir brauchen vor allem viel öfter Kompetenz für die neuen Möglichkeiten und Mechanismen im digital vernetzen Zeitalter. Es wäre zum Beispiel viel wichtiger zu verstehen, was über das Funktionieren der Algorithmen von Google, Facebook und Instagram bekannt ist und was dort mit unseren Informationen passiert. Nicht, weil etwas bei Google weiter oben steht, ist es wichtiger oder richtiger. Solche Dinge sollte man vermitteln und einordnen. Das Problem ist nur, dass ich auch viele Lehrer kenne, die das nicht wissen, und woher auch? So etwas wird ja nicht systematisch in deren Ausbildung integriert. Das prangere ich schon seit Jahren an. Es fehlt ein ganzheitliches Umdenken in den Lehrmethoden.

Welche Investitionen wären nötig, um die Schulen digital voranzubringen?

Da ist zum einen wie angesprochen die physische Infrastruktur. Ich komme manchmal in Schulen, da sagen sie mir, das, was ich erzähle, sei ja alles schön und gut, aber man habe nicht mal Steckdosen für die Laptops, wenn man solche hätte. Dann brauchen wir massiven Aufbau der digitalen Infrastruktur, da geht es nicht nur um WLAN, sondern auch um Stellen für IT-Administratoren und Fortbildung der Lehrer. Wir sollten auch endlich mal den Föderalismus dort einschränken, wo es Sinn macht.

Und sonst noch?

Wenn wir nicht von anderen digitalen Vorreitern abhängig sein wollen, dann brauchen wir eben eine europäische oder eine deutsche Cloud für Lerninhalte, die dann individuell von Schulen genutzt werden kann. Da fehlt es aber bisher an wirklich einsichtigen und durchdachten Konzepten und der Durchsetzung. Der Unterricht müsste am Ende einfach das, was Digitalisierung kann, ermöglichen: komplett individuelle Lernfortschritte und Lernen von überall und jederzeit.

Damit meinen Sie nicht, Lehrer schicken E-Mails, Schüler laden eine Woche später bearbeitete Aufgaben hoch, oder?

Nein, so müsste das heute nicht mehr sein. Aber manchmal passiert ja nicht mal das. Ich habe tolle Konzepte gesehen, da werden auf dem Smartphone komplett die Themen und Aufgaben bearbeitet und direkt ausgewertet, wo jedes Kind im Lernfortschritt im Vergleich zu den Mitschülern steht. Anschließend werden mehr Aufgaben von den individuellen Schwachstellen hineingespielt, um hier gezielt besser zu werden, Das Ganze wird spielerisch aufbereitet, das macht nicht nur mehr Spaß, sondern die Kinder kommen auf individualisierter geförderter Ebene schneller weiter. Das heißt nicht, dass Software alles ersetzt, aber damit ist vieles möglich. Das sind eben die Lernmaterialien des heutigen Zeitalters.

Ein didaktisches Hilfsmittel – mehr nicht?

Dem Lehrer sollte dadurch Arbeit abgenommen werden, der Lernfortschritt kann vom Lehrer und vom Schüler auf einen Blick erfasst werden. Dieses ganze Hin- und Herschicken ist nicht nötig, dafür ist künstliche Intelligenz und Daten-Matching da. Viele Schritte werden digital vereinfacht und beschleunigt, sodass Lehrende sich auf das konzentrieren können, was viel Ballast verursacht und Zeit kostet.

Über ein Smartphone verfügen längst nicht alle Schüler. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Was kann man von Schulen unter den gegebenen Umständen erwarten?

Leider nicht viel. Die Lehrer sollten alles ausprobieren und möglichst viel davon an die Öffentlichkeit tragen, was denen und den Kindern da bisher zugemutet wird. Der Finger wird meiner Wahrnehmung nach zu wenig in die Wunden gelegt. Die Lehrer sind oft total überlastet und entnervt. Einige Kollegen haben selbst Angst vor Corona und kommen deswegen nicht, die Aufgaben bleiben dann an den anderen hängen, die dann noch mehr Zeitaufwand und Belastung haben, bei der sie weder durch eine vernünftige digitale Infrastruktur noch entsprechende Software unterstützt werden. Die Schulen müssen sich leider im Moment viel zu sehr irgendwie selbst helfen, um zu retten, was zu retten ist. Die Versäumnisse von Jahren können leider nicht ganz schnell aufgeholt werden.

Prof. Klemens Skibicki ist Wirtschaftshistoriker und Digitalexperte. Quelle: privat

Zur Person Klemens Skibicki (48) hat nach seinen Diplomabschlüssen in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Köln 2001 im Fach Wirtschaftsgeschichte promoviert. Von 2004 bis 2019 war er Professor für Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School mit dem Forschungsschwerpunkt der Digitalen Transformation. Seit Anfang 2010 ist Skibicki dort wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet. Seine Erfahrung aus Forschung und Praxis nutzt er, um Mittelständler und Großunternehmen, aber auch Lehrkräfte, durch den digitalen Strukturwandel zu begleiten. Von 2013 bis Juni 2018 war er Mitglied des Beirates „Junge digitale Wirtschaft“ im Bundeswirtschaftsministerium. Zudem hat er in verschiedene Start-ups investiert. Er ist Vater einer kleinen Tochter.

Wie ist digitaler Unterricht in Deutschland tatsächlich?

Ich spreche dazu regelmäßig mit Lehrenden in meinem Umfeld. Sie erzählen, wie sehr sich manche Kollegen voll reinhängen, während andere zu wenig Plan haben oder im schlechtesten Fall das Digitale gar nicht wollen. Um alle drei Gruppen entsprechend zu koordinieren, bräuchte es überall wollende, wissende und könnende Köpfe in den oberen maßgeblichen Ebenen unserer Bildungsstrukturen, die mit klarem Blick, Zielen und Strategien ins digital vernetzte Zeitalter führen. Da diese aber selten zu finden sind, bleiben viele Lehrer, Schüler und Eltern auf der analogen Strecke.

Unterricht mit Kreidetafel ist heute noch immer in vielen Schulen die Regel. Quelle: Uli Deck/dpa

Dann ist da noch der soziale Aspekt: Werden Kinder aus ärmeren, bildungsfernen Familien durch Homeschooling abgehängt?

Die Gefahr ist groß, wenn zu Hause keiner daneben sitzt, der qualifiziert helfen kann, und die Kinder dann vielleicht auch noch allein zu Hause gelassen werden. Wenn Lehrende auf die Distanz nicht helfen können und die guten Lernmaterialien fehlen, dann werden die Kinder mit den Eltern Vorteile haben, die entsprechende Bildung und Zeit haben.

Was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Im Teil-Lockdown im Frühjahr war vieles möglich, was vorher nicht ging wie Whatsapp, Zoom etc.

Richtig, in der Not war einiges möglich. Und da sieht man genau, wie hinderlich diese deutsche Vorstellung von Datenschutz oft ist, wenn sie nur in Krisen hinterfragt wird. Lehrer haben Tools und Programme genutzt, die da waren, und wenn nichts da war, haben sie eben die amerikanischen Tools genutzt, und das einzige, was so manchem Datenschutzfundamentalisten einfällt, ist zu sagen: Das geht so nicht. Die sollen sich nicht hinstellen und sagen, was nicht geht, sondern wie sie dann bitte das Problem lösen, also sagen, wie das möglich wird, was gemacht werden muss. Wir haben offensichtlich in der Breite keine funktionsfähigen tollen Lernplattformen und Tools, die Lehrer ganz simpel mit ihren Schülern nutzen können. Und wenn die verfügbaren nicht mit dem deutschen Datenschutz vereinbar sind, dann sollten wir uns überlegen, ob der deutsche Datenschutz, so wie wir ihn in der heutigen Ausprägung haben, immer sinnvoll ist. Entscheidend ist, ob wir die Aufgabe bewältigt bekommen!

Einsatz vieler sozialer Netzwerke an Schulen sehen Datanschützer kritisch. Quelle: Silas Stein/dpa

Brauchen wir also gar keinen Datenschutz?

Nein, bitte nicht falsch verstehen, natürlich brauchen wir Datenschutz. Wir müssen Missbrauch von Daten bekämpfen, und wir müssen Daten sicher machen, aber wir können nicht jede praktikable und verbreitete Lösung mit dem Hinweis auf Datenschutz uneingeschränkt verhindern. Wir haben in der Gesamtheit aus meiner Sicht zu viel Fokus auf den Schutz der Daten und zu wenig auf den Schutz der Menschen und ihrer Rechte, zum Beispiel dem Recht auf Bildung unserer Kinder. Soll man sagen: Ich konnte ein halbes Jahr nicht richtig lernen und habe die Prüfungen nicht geschafft, weil der deutsche Datenschutz grundsätzlich wichtiger war? Da brauchen wir eine Grundsatzdebatte.

Sie fordern also weniger Datenschutz?

Datenschutz ist richtig und wichtig, aber bitte so, dass wir völlige Alltagsanwendungen mit hoher Akzeptanz nicht einfach verhindern. Wenn mittlerweile neun von zehn Deutschen mit Internetzugang trotz aller Datenschutzwarnungen Whatsapp nutzen, dann hat das einen Grund, denn keiner wird dazu gezwungen. Wenn man dies als unsicher ansieht, dann muss man eben europäische Lösungen bereitstellen, die nicht nur sicher oder datenschutzkonform sind, sondern auch praktikabel und vergleichbar einfach sind, damit sie von den Nutzern angenommen werden. Oder eben Nutzen und Risiko neu abschätzen und dabei die Wahl der Nutzer respektieren.

Von Saskia Döhner