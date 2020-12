Hannover

Niedersachsen will die Kontakte an den Schulen für vier Wochen deutlich reduzieren. Zusätzlich zu den drei Wochen Weihnachtsferien soll das Lernen zu Hause auf eine Woche ausgeweitet werden. Demnach können sich die Schüler schon ab 14. Dezember durch ihre Erziehungsberechtigten vom Präsenzunterricht befreien lassen. Diese Befreiung ist bis zum 18. Dezember möglich. Ab dem 19. Dezember beginnen die Ferien. Erster Schultag im neuen Jahr ist der 11. Januar.

Fünf Tage Homeschooling in Niedersachsen freiwillig

„Mit der Ausweitung unserer bestehenden Regelung von zwei auf fünf Tage freiwilliges Homeschooling kommen eingedenk der Weihnachtsferien rund vier Wochen zusammen, in denen sich die Kontakte auch der Kinder und Jugendlichen deutlich reduzieren werden“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag. Der Bildungsbereich leiste so einen relevanten Beitrag bei dem Ziel, Kontakte zu reduzieren.

Eine E-Mail an die Schulleitung reicht

„Wir leisten unseren Beitrag bei der allgemeinen Pandemiebekämpfung, ohne selbst Treiber der Pandemie zu sein“, sagte Tonne. Für das Homeschooling reiche es, wenn die Eltern per Telefon, E-Mail oder auf Papier der Schule Bescheid sagten, ab wann ihr Kind nicht mehr erscheine und stattdessen ins Distanzlernen gehe. „Eine besondere Begründung muss nicht genannt werden.“ Tonne kündigte an, dass für Schüler, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wollten, die Schulen ganz normal geöffnet seien.

Angebot für alle Jahrgänge

„Es ist davon auszugehen, dass insbesondere höhere Jahrgänge die Homeschooling-Woche nutzen werden; die Befreiungsmöglichkeit gilt aber ausdrücklich für alle Schülerinnen und Schüler“, sagte Tonne. Das Kultusministerium verschickte am Donnerstag Morgen entsprechende Mails an Lehrer, Schüler und Eltern.

Von Marco Seng