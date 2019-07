Hund beißt Kind (5) ins Gesicht

Hannover/Celle

Ein fünfjähriger Junge ist in Celle von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Junge hatte am Mittwochabend mit Nachbarskindern in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses gespielt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann habe ein Mann mit einem Hund an der Leine die Einfahrt betreten. Das Tier sei nahe an den Fünfjährigen herangekommen und habe das Kind gebissen. Anschließend verschwanden Hund und Mann in dem Wohnhaus.

Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Mann und der Junge im gleichen Haus wohnen. Der Hund gehört der 30 Jahre alten Lebensgefährtin des Mannes. Diese hatte sich nach dem Hundebiss noch eine Prügelei mit dem Vater des verletzten Jungen geliefert, bei der laut Polizei auch der Hund Schläge abbekam. Das Kind wurde ärztlich behandelt.

Von RND/dpa/lni