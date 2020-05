Hurricane Festival 2020 fällt aus – erste Künstler für 2021 bestätigt

Scheeßel

Die großen Musikfestivals im Norden sind abgesagt. Für Veranstalter wird es ein bitteres Jahr, für Fans ein trauriger Sommer. Beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel laufen nun die Vorbereitungen für 2021.

Schon mehr als 50 Acts sind bestätigt. Zugesagt für die Großveranstaltung vom 18. bis 20. Juni 2021 haben unter anderem bereits Seeed, Deichkind und internationale Hochkaräter wie Kings of Leon und Martin Garrix. Auch The Killers, Dermot Kennedy, Mando Diao, die Antilopen Gang, Bad Religion, The 1975, Rise Against und Thees Uhlmann & Band sind dabei.

Anzeige

Aus Solidarität mit den Fans hätten zahlreiche Acts ihre Shows beim Hurricane und Southside Festival um ein Jahr verschoben, erklären die Veranstalter. Das bisherige Line-Up für das dreitägige Festival ist auf der Hurricane-Webseite abzurufen unter: www.hurricane.de.

Weitere HAZ+ Artikel

Was passiert mit den gekauften Hurricane-Tickets?

„Wir freuen uns sehr über die große Zahl an Künstlern, die ihre Auftritte schon jetzt für das nächste Jahr bestätigt haben“, erklären die Festivalmacher. Man arbeite außerdem mit Hochdruck an einer Ticketplattform, die es den Gästen erlaube, ihre Tickets für das Folgejahr umzuschreiben oder weitere Rückzahlungsoptionen zu wählen.

„Wir sind zuversichtlich, diese Lösungen in der kommenden Woche ausrollen zu können“, sagt CEO Stephan Thanscheidt. „Wir möchten unseren Gästen schnellstmöglich Lösungen anbieten und bedanken uns für ihr Vertrauen und ihre Solidarität. Genauso wie im Unwetter-Jahr 2016 auch ist es unser oberstes Ziel, eine gute und kulante Lösung anzubieten, mit der unsere Gäste auch wirklich zufrieden sein können.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von LN/RND