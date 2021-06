Hannover

Zu wenig Lehrer, schlechte IT-Ausstattung und fehlende didaktische Konzepte für das Lernen mit den digitalen Medien – die 132 Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen sind nach Ansicht der Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern und des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen nicht gut aufgestellt für die Zukunft. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern sie deshalb vom Kultusministerium eine groß angelegte Investitionsoffensive. Vorrangig müsse es um die Digitalisierung gehen, sagte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen. Bundes- und Landesförderung müsse vor allem den Berufsbildenden Schulen zugutekommen.

Bessere technische Ausstattung nötig

„Hier geht es einerseits um Medien- sowie Lehr- und Lernkonzepte, aber auch um ein nachhaltiges Administrations- und Supportkonzept mit eigenen IT-Fachkräften für jede Schule“, sagte Joachim Maiß, Vorsitzender des Verbandes der Lehrkräfte an Wirtschaftsschulen. Die Wartung von Soft- und Hardware sei nicht die Aufgabe von Lehrkräften. Der Unterricht – auch an den Berufsschulen – müsse moderner, flexibler und digitaler werden. Die Lehrkräfte müssten verstärkt für digitalen Unterricht geschult werden. Die Berufsschullehrer bräuchten zudem ein eigenes Fortbildungsinstitut. In der Pandemie sei es nicht gelungen, alle Schülerinnen und Schüler auf die Distanz angemessen zu erreichen. Schüler- und Lehrertablets oder -laptops, aber auch eine gute technische Ausstattung in der Schule müssten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, findet Maiß. Aber das sei leider noch längst nicht so.

Berufsschulen auch auf dem Land

Ziel seien möglichst wohnortnahe Berufsschulen auch auf dem Land, sagte Bielfeldt. Ein Azubi-Ticket und auf die Unterrichtszeiten abgestimmte Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr können dabei besonders die Berufsschulen in der Fläche unterstützen. Es müsse darum gehen, möglichst viele Ausbildungsgänge zu erhalten – möglicherweise auch mit E-Learningangeboten. Es wäre fatal, wenn es nur noch in Ballungsräumen wie Hannover, Braunschweig und Oldenburg Berufsschulen gebe, aber nicht in der Heide, sagte Maiß. „Man sagt immer: Wenn die Berufsschule schließt, stirbt der Beruf.“

Seit Jahren schlechte Unterrichtsversorgung

Schon seit Jahren litten die BBSen unter einer zu schlechten Unterrichtsversorgung, sagte Bielfeldt. Über die Jahre habe sich ein Unterrichtsausfall von 10 Prozent verstetigt, das könne man nicht länger hinnehmen. Maiß betonte, wenn auf dem Markt Lehrkräfte fehlten, müsse man andere Wege gehen, verstärkt Quereinsteiger, Lehramtsstudenten, vielleicht auch Pensionäre einsetzen oder Lehrkräfte freiwillig über die Pensionsgrenze hinaus arbeiten lassen. Auch Mischmodelle seien denkbar – also etwa ein Ingenieur, der drei Tage bei Volkswagen und zwei Tage als Lehrer in einer BBS arbeite. Selbst wenn die Lehrerversorgung auf 92 Prozent steige, fehlten immer noch rund 800 Pädagogen an den BBSen, sagte Maiß.

Die Kammern und der Lehrerverband fordern zudem, die Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen zu stärken und dabei eng mit den BBSen zusammenzuarbeiten, aber auch mit Betrieben und Hochschulen. Zudem müssten die Eltern eingebunden werden.

Von Saskia Döhner