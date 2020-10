Illegale Feiern in Kopenhagen ziehen Menschen aus Norddeutschland an

Kopenhagen/Kiel

Mal passiert es draußen im Kopenhagener Stadtteil Sydhavnen, mal in ausgedienten Fabrikhallen, auf einer Skatebahn oder in einem Park: Mehrere Hundert junge Leute treffen sich, feiern ohne Abstand, ohne Maske. Immer mit dabei: viel Alkohol und Musik. Für beides sorgen die Organisatoren, für die ihr Geschäftsmodell unter Corona-Beschränkungen offenbar besonders lukrativ ist.

Und das läuft so: Über digitale Kanäle wie geschlossene Facebook-Gruppen wird ein Angebot verbreitet – noch ohne genau Orts- und Zeitangabe. Erst wenn man das Eintrittsgeld überweist, bekommt man den Treffpunkt.

Kopenhagen angesagt wie Berlin

Ungewöhnliche Orte, das Konspirative und Illegale gebe den Kick, berichten junge Teilnehmer aus Schleswig-Holstein den „Kieler Nachrichten“. Einige leben dort, andere werden spontan verständigt und reisen dann an. Schließlich sei Kopenhagen mindestens so angesagt wie Berlin. Das Gebiet von Kopenhagen sei zwar von Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Doch da man nicht länger als 48 Stunden in der dänischen Hauptstadt sei, würden die Quarantäne- und Testpflicht bei den "Piraten" nicht greifen.

„Es ist einfach spannend, wie lange es dauert, bis die Polizei das Fest entdeckt, ein bisschen wie früher beim Räuber und Gendarm-Spielen“, sagt ein 19-Jähriger ganz unverblümt.

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Natürlich ist allen klar, dass die Piratenfeste gegen die Corona-Auflagen verstoßen und die unkontrollierbare Verbreitung des Virus fördern. Doch offenbar ist der Drang nach Spaß und Abenteuer größer als das Verantwortungsbewusstsein – ein Phänomen, das den Verantwortlichen in allen Metropolen zunehmend zu schaffen macht.

Corona-Ausbreitung durch Piratenfeste

Doch in Kopenhagen haben die Behörden jetzt den Piratenfesten den Kampf angesagt. Nachdem die Polizei Ende September ein Piratenfest mit rund 300 Teilnehmern aufgelöst hat und einen 33-jährigen mutmaßlichen Organisator dingfest machte, zeigte sich der sozialdemokratische Justizminister Nick Hækkerup im öffentlich-rechtlichen Rundfunk DR sehr enttäuscht von der Jugend.

Viele Leute, vor allem in der Gastronomie, müssten in Kopenhagen harte Einschnitte durch Corona hinnehmen „Und dann haben wir auf der anderen Seite bis zu 300 junge Menschen, die der Gemeinschaft trotzen und neue Infektionsketten riskieren, die für bestimmte Bürger lebensgefährlich werden können und die den Lockdown in der Stadt hinauszögern. Das ist inakzeptabel und unverständlich.“

1350 Euro Strafe für Organisatoren

Weil die Drahtzieher damit offenbar sehr viel Geld verdienen würde, müsse die Strafe entsprechend ausfallen, sagte der Minister und kündigte eine konsequente Verfolgung der Piratenfesten an. Vizepolizei-Insektor Paw Kaltoft betont, dass diese Art des Feiern zwar nicht neu sei, aber zu Corona-Zeiten eine enorme Anziehungskraft entwickelt habe.

Kürzlich wurden deshalb die Bußgelder massiv heraufgesetzt: Wer an einem illegalen Piratenfest teilnimmt, muss jetzt 4000 Kronen – umgerechnet rund 540 Euro – zahlen. Wer ein solches Fest organisiert und daran verdient, wird mit 10000 Kronen (1350 Euro) bestraft. Aber nur beim ersten Mal. Für Wiederholungs-Piraten wird es noch teurer. Zumindest den 19-jährigen Schleswig-Holsteiner scheint diese Aussicht dann doch abzuschrecken.

Von Heike Stüben/RND