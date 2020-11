Bülten

Den vergangenen Samstag werden Thea und Wolfgang Gaida aus Bülten in der Gemeinde Ilsede (Kreis Peine) so bald nicht vergessen: Ein junges Wildschwein hatte sich in ihr Wohnhaus verirrt. Um hinein zu gelangen, durchbrach das Tier die Glasscheibe einer geschlossenen Nebeneingangstür.

„Wir saßen so gegen zwei Uhr mittags nichtsahnend im Wohnzimmer, als es plötzlich einen Riesenkrach gab“, sagt Thea Gaida. „Wir konnten das Geräusch gar nicht einordnen“, ergänzt ihr Mann. Seine Frau habe auf den Flur geschaut und gesehen, dass die Hintertür kaputt war, auf dem Boden lag jede Menge Glas, und auch Blutspuren waren zu sehen. Eine handgehäkelte Gardine, die an der Tür hing, lag zerfetzt auf der Erde. „Ich habe gerade noch etwas Dunkles durch die kaputte Tür verschwinden sehen und dachte, das sei der Schäferhund unserer Nachbarn“, sagt sie. Doch die sofortige Nachfrage nebenan ergab, dass der Hund wohlbehalten zu Hause war.

Polizei und Jäger haben schon nach dem Wildschwein gesucht

Noch während sie, ihr Mann und die Nachbarn, Yvonne und Maik Schultz, etwas ratlos vor den Häusern standen, sei ein Polizeifahrzeug vorbeigekommen. „Das schien mir wie ein glücklicher Zufall und ich habe das Auto angehalten und von dem Vorfall berichtet. Da sagte dann einer der Polizisten, dass es sich um ein Wildschwein handelt und wir nicht in den Garten gehen sollen“, erinnert sich Thea Gaida. Die Beamten waren von anderen Anliegern gerufen worden und hatten sogar schon den zuständigen Jagdpächter Wilhelm Nottbohm dabei. Der sei in den Garten gegangen.

Das Wildschwein starb im Gartenteich

„Ich bin auf das Dach eines Nebengebäudes in meinem Garten gestiegen und habe von dort aus von oben bei der Suche nach dem Tier geholfen. Tatsächlich konnte ich es ausmachen“, berichtet Maik Schultz. Es habe einen lauten Knall gegeben, als der Jäger auf das Tier geschossen haben, dann sei das Wildschwein noch in den Gartenteich gesprungen oder gefallen. Es sei – vermutlich im Todeskampf – mehrmals auf- und wieder untertaucht, dann war plötzlich alles ruhig. „Das Wasser war aber ganz aufgewühlt, man konnte gar nichts sehen. Ich habe einen Kescher geholt und vorsichtig damit gesucht und dann auch tatsächlich den Kadaver entdeckt, so dass er an Land gezogen werden konnte“, erinnert sich Wolfgang Gaida.

Das Grundstück liegt mitten im Dorf

Der Jäger habe gesagt, dass es sich um ein junges Tier handele, das in diesem Frühjahr geboren sei. Mit Gaidas Schubkarre habe er es dann zu seinem Auto gebracht, mit dem er es abtransportiert hat. Auf welchem Weg das Wildschwein genau in den mitten im Dorf gelegenen Garten der Gaidas gelangt ist, können sie sich nicht erklären. „Es war bestimmt schon in Panik, als es ankam. Womöglich hat es dann im Glas der Hintertür sein Spiegelbild gesehen und gedacht, dass dort seine Rotte sei“, denkt Maik Schultz laut über die Frage nach nach, warum das Tier durch die geschlossene Tür geprescht sein könnte.

Von Kerstin Wosnitza