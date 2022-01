Hannover

Nach den Feiertagen steigen die Corona-Zahlen in Niedersachsen wieder spürbar an. Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits bei 322,4. Die Omikron-Variante ist inzwischen landesweit verbreitet.

Am Dienstag informiert der Corona-Krisenstab über die aktuellen Entwicklungen im Land.

Hier können Sie Pressekonferenz ab 13 live verfolgen

Als Reaktion auf die vermehrten Ansteckungen wird das Land Niedersachsen die sogenannte „Weihnachtsruhe“ mit den geltenden Kontaktbeschränkungen und 2G-plus-Regelungen bis zum 3. Februar verlängern.

Um Personalengpässe bei Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser zu verhindern, wird zugleich auch die Quarantäne-Zeit verkürzt. Statt 14 Tage soll die Isolation bereits nach zehn Tagen enden.

Mit einem speziellen Impfstoff gegen die Omikron-Variante rechnet Hersteller Pfizer bereits im März.

Von RND