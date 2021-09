Hannover

Die neue Corona-Verordnung des Landes liegt seit einer Woche vor, die sogenannte 2-G-Regelung für Gastronomie und andere Bereiche ist seitdem ausgeweitet worden. Wie wirkt sich das auf das Infektionsgeschehen aus? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Darauf gibt der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung heute ab 13 Uhr wieder Auskunft.

Der Livestream des NDR von der Landespressekonferenz

In der Region Hannover ist derzeit keine Warnstufe ausgerufen. Der Inzidenzwert, der nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat wie früher, lag am Dienstagmorgen bei 75,2. Für die Warnstufe ist nun maßgeblich wie hoch die Rate der Hospitalisierung ist. Außerdem muss entweder der Inzidenzwert eine Schwelle überschreiten oder eine bestimmte Anzahl von Intensivbetten belegt sein.

Von RND/lni