Hannover

Bei der Sitzung des niedersächsischen Landtags in Hannover steht am Dienstag eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) zur Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Bis zum 22. September ist die derzeitige Corona-Landesverordnung noch gültig, in wenigen Tagen muss also feststehen, welche möglichen Änderungen es geben wird.

Die CDU-Fraktion bekräftigte ihre Forderung nach der Einführung der sogenannten 2G-Regel in einigen Bereichen. Der Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer sagte: „Die CDU-Fraktion möchte besonders für den Kultur- und Veranstaltungsbereich die 2G-Regel ermöglichen und darüber werden wir im Koalitionsausschuss mit unserem Koalitionspartner sprechen.“ Der Koalitionsausschuss werde am Sonntag über die Corona-Verordnung beraten.

Nach der 2G-Regel wird der Zutritt zu bestimmten Bereichen nur denjenigen gewährt, die gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann nicht mehr aus.

Von RND/dpa