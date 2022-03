Hannover

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine übt die Opposition im Landtag einen ungewohnten Schulterschluss mit der SPD-CDU-Landesregierung. „Es ist wichtig, dass wir in dieser schlimmen Situation darauf achten, dass das Land zusammenhält“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, im Gespräch mit der HAZ. Vor allem in der Flüchtlingspolitik müsse das Land jetzt Akzente setzen. Grundsätzlich sieht das FDP-Fraktionschef Stefan Birkner, betont aber, dass die Landesregierung in der Energiepolitik „jetzt neuen Realitäten ins Auge sehen muss“.

Klare Vorgaben für die Flüchtlingsunterbringung

Nach Ansicht von Julia Hamburg hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bislang schnell und richtig auf die neuen Erfordernisse reagiert. „Wir müssen aufgrund unserer Erfahrung aus dem Jahr 2015 aber die Migrantenverbände stärken und auch mehr tun für traumatisierte Flüchtlinge“, sagt Hamburg. Wichtig sei auch, bei der Unterbringung von Flüchtlingen darauf zu achten, dass etwa für lesbische Frauen separate Unterbringungen und Schutz vor möglicher Gewalt vorgesehen werden. Da müsse es klare Vorgaben geben, die im Augenblick noch fehlten. „Natürlich sind Wohnungen besser als Sammelunterkünfte“, sagt Hamburg.

Ebenso wichtig seien Zugänge für die Flüchtlingskinder zu Kitas und Schulen, meint die Grüne – eine Forderung, die Stefan Birkner unterstreicht. Hamburg: „Die Aufnahme der Ukrainer kann auch ein Probelauf für die Zukunft sein: Wie gehen wir ganz allgemein besser mit Flüchtlingen um.“ Birkner glaubt, dass die Flüchtlingsaufnahme „vermutlich leichter fällt als in den Jahren 2015 und 2016“. Man müsse aber schnell mit den Kommunen die Finanzierungsfragen klären.

Nur bei der Ölförderung scheiden sich die Geister

Vorrangig sei jetzt aber im Energiesektor die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, etwa für die angepeilten Hafenstationen für Flüssiggastanker in Wilhelmshaven und Stade, meint der FDP-Mann. „Das sind hervorragende LNG-Standorte. Da sind jetzt Gewerbeaufsichtsämter, Hafenverwaltung und Investoren gefordert, eng zusammen zu arbeiten.“ Es sei richtig, dass Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) hier eine Taskforce gegründet habe, sagt Birkner.

Überdenken müsse die Landesregierung aber die Ablehnung der Ölförderung am Rande des Wattenmeeres, wie sie die Niederlande in der Nähe von Borkum beabsichtigen. „Das wurde aus fadenscheinigen Gründen von der CDU und der SPD abgelehnt. So eine Ablehnung ist jetzt auf europäischer Ebene aber überhaupt nicht akzeptabel“, sagt Birkner. Spätestens ab diesem Punkt endet der Schulterschluss mit der Landesregierung – aber auch mit der Oppositionskollegin Hamburg, die davor warnt, angesichts der neuen Lage Grundsätze der Umweltpolitik über Bord zu werfen.

