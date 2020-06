Hannover

Klassenfahrten, Austauschprogramme oder Ausflüge sind in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie bis Schuljahresende ausgesetzt. Aber was ist danach? Philologenchef Horst Audritz kritisiert, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bislang nicht erklärt hat, wie es danach weitergehen soll. „Dabei braucht man für solche Fahrten zwischen einem Dreivierteljahr und einem Jahr Vorlauf.“

Ungeklärt sei die Frage, ob Schüler überhaupt bei Gastfamilien im Ausland untergebracht werden dürften. Sei es erlaubt, dass Kinder im Reisebus nebeneinandersitzen? Oder müssen viel größere Busse gechartert werden? Offen ist auch, was mit den Studienfahrten für die Oberstufe ist, die meist im Herbst stattfinden. Sollen gebuchte Reisen storniert werden oder nicht? „Schulen brauchen dringend eine Entscheidung“, fordert Audritz.

Keine Mehrbettzimmer , keine Gemeinschaftsduschen?

Ähnlich äußert sich Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung, der seit Monaten von Minister Tonne eine konkrete Antwort auf die Frage einfordert, ob Schulen alle Fahrten für das Jahr 2020 absagen sollen, wenn nicht gewährleistet ist, dass in Bussen oder Unterkünften das Abstandsgebot und die Hygieneregeln eingehalten werden können. Die Unterbringung in Mehrbettzimmern oder die Nutzung von Gemeinschaftsduschen müsste dann ja unzulässig sein.

Schimpf mahnt in einem Brief an Tonne zudem an, dass immer noch nicht klar sei, wie die angefallenen Stornierungskosten denn vom Land zurückgezahlt werden sollen. Der Minister hatte im Mai angekündigt, dass das Land 20 Millionen Euro Stornogebühren übernehmen werde. Aber wie das geschehen soll, bleibe bislang im Dunkeln.

