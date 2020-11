Hannover

In der Corona-Pandemie wächst die Sorge vor überlasteten Krankenhäusern in Deutschland. Politiker und Ärztevertreter warnten am Montag zu Beginn des Teil-Lockdowns davor, dass viele Kliniken möglicherweise schon in zwei oder drei Wochen keine Intensivpatienten mehr aufnehmen können, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter so ansteigt wie zuletzt. In den niedersächsischen Krankenhäusern wurden am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums 757 Covid-Patienten behandelt, 141 davon auf der Intensivstation. 79 müssen demnach künstlich beatmet werden. Am Montag vor einer Woche lag die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken noch bei 467.

Lage noch unter Kontrolle

„Die Zahlen haben sich alleine in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. „Derzeit ist die Lage in den Krankenhäusern zwar noch unter Kontrolle, aber bei einem ungebremsten exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen stünden wir schon in wenigen Wochen vor einer Überlastung unserer Kapazitäten.“ Mit den neuen Corona-Regeln solle dies verhindert werden.

Auch die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, warnte vor möglichen Problemen bei der Versorgung. „Fakt ist, das die Zahl von leicht und schwer erkrankten Covid-Patienten in den Krankenhäusern seit einer Woche deutlich zunimmt“, sagte Wenker der HAZ. Es liege auf der Hand, dass sich das in zwei bis drei Wochen auf die Intensivstationen verlagern werde und dann mehr Beatmungen notwendig seien. Wenker sieht das größte Problem im Mangel an Pflegekräften. „Der limitierende Faktor ist das Fachpersonal und nicht das Beatmungsgerät.“

1000 Betten in Reserve

Bund und Länder wollen notfalls Intensivpatienten über das gesamte Bundesgebiet verteilen. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums sind aber bisher keine Covid-Patienten aus anderen Bundesländern in Niedersachsen in Behandlung. Hier stehen demnach insgesamt rund 2480 Intensivbetten zur Verfügung, von denen derzeit rund 1660 belegt sind. Laut Ministerium gibt es eine Reserve von weiteren 1000 Betten.

Mehr Arbeit für Pflegekräfte

Bundesweit hat sich die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle in den vergangenen zwei Wochen von 851 Patienten auf 2243 Patienten nahezu verdreifacht, wie die Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zeigen. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, rechnet damit, dass es bald mehr Intensivpatienten gibt als im April. Das könne man nicht mehr verhindern.

Unterdessen hat Niedersachsen die erlaubte Arbeitszeit für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen auf bis zu 60 Stunden pro Woche erhöht. Die Maßnahme, die eine tägliche Arbeitszeit von bis zu zwölf Stunden möglich macht, gilt befristet bis Ende Mai kommenden Jahres, teilte das Ministerium mit. Die Pflegekammer Niedersachsen protestierte heftig gegen die Entscheidung.

Von Marco Seng