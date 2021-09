Hannover

Die Zahl der gerichtlichen Verurteilungen wegen Beleidigung ist im Corona-Jahr 2020 in Niedersachsen deutlich nach oben geschossen. So hat es im vergangenen Jahr 2468 Verurteilungen wegen Beleidigung gegeben, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. 2019 waren wegen Beleidigung 2340 Personen verurteilt worden. Diese Zahlen nannte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU), als sie am Donnerstag die Statistik der Strafsachen vorstellte. Während die Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums die Verdachtsfälle aufliste, seien hier die tatsächlichen Verurteilungen aufgeführt, sagte die Ministerin.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf hohem Niveau

Die hohe Zahl der Verurteilungen wegen Beleidigung zeigt nach Worten des Leiters der Strafrechtsabteilung, Thomas Hackner, die „zunehmende Respektlosigkeit im allgemeinen Umgang“ in der Gesellschaft. „Da hat sich wirklich was verändert“, meinte Hackner. Auch das Delikt „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ habe sich mit 473 Verurteilungen im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau gehalten. 2019 waren in diesem Bereich 478 Personen verurteilt worden.

Die meisten Täter waren männlich. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern ausschließlich. Hier kam es im vergangenen Jahr zu 82 Verurteilungen (2019: 88) und bei schwerem Missbrauch zu 51 Verurteilungen (2019: 49). Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung habe es mit 838 Verurteilungen leider einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (824) gegeben, bedauerte Havliza.

Weniger Prügeleien und Taschendiebstähle

Insgesamt sei Niedersachsen jedoch sicherer geworden, betonte die Ministerin. So habe man einen erfreulichen Rückgang bei Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit verzeichnen können. Es gab weniger Prügeleien. Auch hätten Wohnungseinbrüche abgenommen wie auch Taschendiebstähle – eine Folge der Tatsache, dass im Corona-Jahr deutlich weniger Menschen auf den Straßen waren. Die Zahl der Verurteilungen wegen Mordes habe sich mit 21 gegenüber 10 Personen im vergangenen Jahr fast verdoppelt, dafür seien aber die Verurteilungen wegen Totschlags deutlich gesunken – auf 26 Fälle gegenüber 40 im Vorjahr. Ein Indiz dafür, dass die Gerichte härter urteilen.

Von 66.497 Straftätern in Niedersachsen waren 20.378 nichtdeutscher Herkunft oder staatenlos.

