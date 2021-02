Hannover

Trotz der Corona-Krise ziehen die Immobilien- und Grundstückspreise in Niedersachsen weiter an. Auch Immobilien in etwas entlegener gelegenen Regionen lassen sich besser verkaufen als im Vorjahr. Das ist eines der Ergebnisse des Landesgrundstücksberichtes 2021, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag vorstellte. Der Bericht fußt auf den tatsächlich getätigten Grundstücksverkäufen im vergangenen Jahr.

Noch nie so viel Geld umgesetzt bei Immobilien

Abzulesen ist der ungebrochene Wachstumstrend etwa am gesamten Geldumsatz des Immobilienmarktes. Er betrug im Jahr 2020 in Niedersachsen 26,3 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor. Gegenüber einem Umsatz von 23,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 bedeutete dies eine Steigerung um 8,9 Prozent, berichtete das Innenministerium. Die Anzahl der Kaufverträge sei dabei nahezu konstant geblieben. Habe es im Frühjahr auch wegen der Kontaktbeschränkungen einen spürbaren Rückgang von Besichtigungsterminen gegeben, so mache dies der Sommer wieder wett.

Spürbar angezogen hat nach den Angaben der Gutachter der Preis für ein durchschnittliches gebrauchtes Einfamilienhaus in Niedersachsen. Er betrug im abgelaufenen Jahr 240.000 Euro gegenüber 213.000 Euro im Jahr 2019. „Nach einer Steigerung von 12 Prozent im Jahr 2019 steigerte sich der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus im vergangenen Jahr nochmals um 13 Prozent“, sagte der Innenminister.

Hannover ist am teuersten

Ganz vorn bei den Haus- und Grundstückspreisen liegt wieder die Stadt Hannover. Der Durchschnittswert für ein gebrauchtes Einfamilienhaus liegt hier bei 523.000 Euro und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Im vergangenen Jahr hatte er bei 455.000 Euro gelegen. Knapp hinter Hannover rangiert Göttingen, wo der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus 2020 bei 392.000 Euro lag. Göttingen liegt etwas gegen den Trend, denn hier war der Durchschnittspreis 2019 mit 450.000 Euro höher als im vergangenen Jahr.

Auch in anderen Zentren Niedersachsens sind die durchschnittlichen Preise im vergangenen Jahr gestiegen. Von dem Wachstumstrend profitieren sogar entlegene Regionen wie das Wendland, wo sich in den vergangenen Jahren Häuser kaum oder nur schlecht verkaufen ließen. Bessere Netzanbindungen sowie die Möglichkeit des Homeoffice machten für manche Bürger auch das Landleben wieder attraktiv, wobei der Innenminister keinesfalls von einer „Stadtflucht“ sprechen mag: „Davon sind wir noch weit entfernt.“

Weiterhin sehr gefragt in Niedersachsen sind Eigentumswohnungen. Sie kosteten im Erstbezug 2020 im landesweiten Durchschnitt rund 3000 Euro pro Quadratmeter gegenüber rund 2790 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2019. Doch gibt es hier beträchtliche regionalen Unterschiede. Während in der Stadt Hannover im vergangenen Jahr durchschnittlich 4870 Euro pro Quadratmeter bezahlt werden mussten, reichten im Landkreis Lüchow-Dannenberg 2150 Euro pro Quadratmeter aus. In einigen Regionen Südniedersachsens wie etwa dem Landkreis Holzminden oder dem Altkreis Osterode/Harz gibt es seit Jahren überhaupt keinen Markt für neue Eigentumswohnungen.

Selbst alte Wohnungen gehen „gut weg“

Auch für Wohnungen aus Vorkriegsjahren werden inzwischen durchschnittliche Preise von mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Für Wohnungen bis zu einem Alter von 40 Jahren werden im Wiederverkauf im Hamburger Umland, also insbesondere in den Landkreisen Harburg und Lüneburg, ähnlich hohe Preise erzielt wie in der Stadt Hannover.

Von Michael B. Berger