Norderney

Häuser und Wohnungen an Nord- und Ostsee werden immer teurer. In allen 24 untersuchten Regionen zogen die Preise an, ergab eine Analyse des Immobiliendienstleisters McMakler, der die Angebote für Bestandsimmobilien bis zum Baujahr 2017 auf verschiedenen Internetportalen ausgewertet hat. Dabei seien die Preisunterschiede für Immobilien an der deutschen Küste enorm, von mehr als 6800 bis unter 900 Euro je Quadratmeter.

Während für Häuser und Wohnungen auf den nord- und ostfriesischen Inseln Spitzenpreise gefordert werden, sind auf dem Festland noch preisgünstigere Immobilien erhältlich. Ob die geforderten Preise bei einem Verkauf auch realisiert werden konnten, ist damit nicht gesagt. Die Analyse gibt Auskunft über die Preisvorstellungen der Verkäufer.

Von RND/lni