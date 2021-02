Hannover

Ärztevertreter in Niedersachsen verurteilen sogenannte Impfdrängler in Führungsetagen von Kliniken und fordern klare Regeln für den Umgang mit Impfstoffresten. „Solange eine Impfstoffknappheit besteht, erwarten wir, dass die klar definierten Impfprioritätsstufen auch eingehalten werden“, sagte am Dienstag Hans Martin Wollenberg, Landesvorsitzender des Ärzteverbands Marburger Bund. „Erst recht dann, wenn noch nicht alle geimpft werden konnten, die tagtäglich im direkten Kontakt mit Patientinnen und Patienten stehen.“ Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen sagte der HAZ: „Das Thema der Impfdrängler bewegt die Ärzteschaft schon sehr.“

Klinik-Chef und Landrat in Peine vorzeitig geimpft

Zuletzt war bekannt geworden, dass neben dem Geschäftsführer des Klinikums in Peine sowie dessen Assistentin auch der Peiner Landrat Franz Einhaus und sein Stellvertreter Henning Heiß (beide SPD) gegen das Corona-Virus geimpft wurden, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe waren. Derzeit haben in Niedersachsen in erster Linie über 80-Jährige einen Anspruch auf die Impfung sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte, die regelmäßig Kontakt mit Corona-Infizierten haben – und selbst für diese Gruppe ist der verfügbare Impfstoff knapp.

„Solange eine Impfstoffknappheit besteht, erwarten wir, dass die klar definierten Impfprioritätsstufen auch eingehalten werden“: Hans Martin Wollenberg, Landesvorsitzender des Marburger Bundes. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bereits zuvor hatten mehrere Fälle von sogenannten Impfdränglern in den Führungsetagen von Kliniken in Niedersachsen die Gemüter bewegt. Darunter waren Führungskräfte im Regionsklinikum in Langenhagen sowie in Krankenhäuserin im ostfriesischen Aurich und Wittmund. Ärztinnen und Pfleger mit Patientenkontakt waren in den Häusern dagegen noch nicht vollständig geimpft worden.

„Rücksichtslos und unsolidarisch“

Ärztekammer-Präsidentin Wenker verurteilt das scharf. „Neun von zehn Covid-Kranken erscheinen zunächst bei Haus- und Kinderärzten, die nicht geimpft sind. Dass sich in einer solchen Lage Verwaltungsmitarbeiter von Kliniken bei den Impfungen vorschieben, ist in höchsten Maße rücksichtslos und unsolidarisch.“ Ähnliche Worte findet Wollenberg vom Marburger Bund: „Das Verhalten hat viele Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen mehr als irritiert. Ich erwarte, dass auch die Impfärzte auf die Einhaltung der Impfreihenfolge achten.“

Die vorzeitig Geimpften haben sich mittlerweile entschuldigt und ihre Entscheidung damit gerechtfertigt, dass ihnen Reste des Impfstoffs angeboten worden sei, der sonst entsorgt worden wäre. Ärzte fordern daher klare Regeln für den Umgang mit überschüssigen Dosen. „Wir brauchen so etwas wie eine Ersatzbank im Fußball, also eine Vorratsliste, wer zuerst geimpft wird, wenn noch Impfstoff übrig sein sollte“, sagte Wenker. Der Marburger Bund fordert darüber hinaus Sanktionen und sieht die Landesregierung in der Pflicht: Es gibt klare Impfkriterien – ebenso klar müssen die Konsequenzen und Sanktionen sein, wenn diese missachtet werden“, sagte Andreas Hammerschmidt, zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes.

Wenker betonte, dass sie selbst auch noch nicht geimpft worden sei und warte, bis sie dran sei. „Wenn ich in Impfzentren bin, dann trage ich eine FFP2-Maske und beachte die Regeln. Vorrang beim Impfen müssen immer die haben, die am Patienten tätig sind – von der Ärztin zur Schwester.“

Von Michael B. Berger und Karl Doeleke