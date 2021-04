Hannover

Die Bürger in Niedersachsen können ab sofort kurzfristig frei gewordene Impftermine gegen Corona buchen. Dafür hat das Land eine Online-Terminbörse geschaffen. Dort sollen spontan übrig gebliebene Impfdosen vergeben werden. Freie Termine können sofort gebucht werden, teilte das Landesgesundheitsministerium mit.

Vergeben werden die kurzfristigen Termine über das Impfportal des Landes im Internet. Sie richten sich laut Ministerium ausschließlich an alle derzeit zur Impfung berechtigten Gruppen. Das sind Personen der Prioritäten 1 und 2, also Menschen, die älter sind als 70 Jahre oder aus beruflichen oder medizinischen Gründen ein besonders großes Risiko für eine Covid-19-Erkrankung oder einen schweren Verlauf der Krankheit haben. Die Buchung erfolgt ausschließlich elektronisch. Terminbestätigungen sind per E-Mail oder SMS möglich.

Auf der Corona-Impf-Warteliste? Sprung nach vorne ist möglich

„Durch den Start der Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hat die Impfkampagne in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik gewonnen“, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). „Gleichzeitig kommt es nun häufiger vor, dass Termine in den Impfzentren kurzfristig abgesagt werden, weil jemand schon ein anderes Impfangebot angenommen hat.“

Wenn in diesen Fällen nicht mehr genug Zeit bleibe, um freigewordene Termine an Menschen auf der Warteliste zu vergeben und diese rechtzeitig zu kontaktieren, könnten diese über das Online-Impfportal gebucht werden. Das Angebot könne ausdrücklich auch von Menschen genutzt werden, die bereits auf der Warteliste stehen. Ihr Platz auf der Warteliste werde automatisch freigegeben, sobald sie einen solchen Online-Termin annehmen.

Keine Freigabe von Astrazeneca in Niedersachsen

Die Priorisierung werde auch für die kurzfristig vergebenen Termine vollständig eingehalten, auch für den Impfstoff von Astrazeneca werde an der Impfreihenfolge festgehalten. Anders als in anderen Bundesländer sei eine Freigabe der Astrazeneca-Dosen für sämtliche Impfwillige im Moment nicht geplant.

Hannover hat schon die „Impfbrücke“

Ein ähnliches Projekt gibt es schon in Hannover. Dort werden über die sogenannte „Impfbrücke“ Menschen kurzfristig per SMS mit Impfterminen versorgt, wenn Dosen übrig sind. Allerdings ist diese Spontan-Impfung bisher nicht für Jedermann geöffnet, sondern richtet sich etwa an Mitarbeiter des Ordnungsdienstes oder von Rettungsdiensten.

Land weiter unzufrieden mit Impftempo

Unterdessen ist man im Gesundheitsministerium weiter unzufrieden mit dem Impffortschritt in einem Teil der 50 Impfzentren im Land. Das Tempo sei sehr unterschiedlich, sagte Corona-Krisenstabsleiter und Staatssekretär Heiger Scholz am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtages in Hannover.

Manche starteten die Terminvergabe für künftige Impfungen erst, wenn die Impfstofflieferung vor Ort eingetroffen sei. „Einige sind zu zögerlich, wir müssen da intensiver ran“, sagte Scholz. In diesen Fällen versuche das Ministerium mit Einzelweisungen den unter der Hoheit der Landkreise stehenden Zentren Tempo zu machen.

Von dpa/rah