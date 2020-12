Impfkampagne in Hannover - Wie bekomme ich einen Termin? So will das Land die Impfungen gegen Covid-19 organisieren

Das Impfzentrum auf dem Messegelände steht bereit. Sobald der Impfstoff zugelassen ist und die ersten Dosen eintreffen, kann es losgehen. Das Land ruft dann zum Impfen auf. Die HAZ erklärt, wie das funktionieren soll.