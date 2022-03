Hannover

Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, drohen ab 16. März Bußgelder oder Arbeitsverbote. Das kündigte die Landesregierung am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags an. Niedersachsen müsse „das Gesetz umsetzen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mit Blick auf die von Bund und Ländern beschlossene Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Ziel sei es aber, in einem engen Kontakt zwischen Gesundheitsämtern und Einrichtungen Lösungen zu finden.

Land schaltete Meldeportal frei

Nach Angaben von Behrens soll in der kommenden Woche ein Meldeportal freigeschaltet werden, auf das die Gesundheitsämter zugreifen können. „Ab 16. März sind die Einrichtungen verpflichtet, alle, bei denen der Impfstatus unsicher ist, zu melden“, sagte die SPD-Politikerin. Das Ministerium habe den Heimen und Kliniken dafür jetzt einen 30-seitigen Leitfaden zur Impfpflicht zur Verfügung gestellt. Die „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ solle in Niedersachsen möglichst gleichförmig umgesetzt werden.

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, erklärte im Ausschuss, dass die Gesundheitsämter die gemeldeten Personen zunächst auffordern würden, einen Impfnachweis oder ein Attest vorzulegen. Geschehe das nicht, folge eine Anhörung mit einer Zwangsgeldandrohung. „Wenn auch da nichts passiert, wird das Zwangsgeld verhängt.“ Dies beläuft sich auf 1500 Euro bei einer Vollzeittätigkeit.

Bußgelder bis 1500 Euro drohen

Wenn das Zwangsgeld keine Wirkung zeige, werde ein Bußgeld angedroht und auch entsprechend verhängt, sagte Schröder. Der Rahmen geht hier bis 2500 Euro. Danach könne das Gesundheitsamt nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es ein „Zutrittsverbot“ oder eine „Tätigkeituntersagung“ verhänge. Das Unternehmen werde auch dazu noch einmal angehört.

Laut jüngsten Umfragen in den Einrichtungen sind etwa 95 Prozent der rund 90.000 Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen gegen Corona geimpft. In den Krankenhäusern ist die Quote laut Gesundheitsministerium ähnlich hoch. Die Zahl der ungeimpften Mitarbeiter kenne man aber trotzdem nicht, sagte Behrens. „Wir sind gespannt, wie das Verfahren auf die jeweils Betroffenen wirkt.“ Das Land werde Ende April Bilanz ziehen. „Ein Gesetz, das nicht wirkt, ist kein Gesetz“, sagte Behrens.

Impfangebote für Ukrainer

Die Landesregierung will unterdessen auch den Impfstatus bei Flüchtlingen aus der Ukraine überprüfen. „Wir erwarten, dass viele Menschen, die kommen, nicht geimpft sind oder mit einem Impfstoff, der nicht anerkannt ist in der EU“, sagte Behrens. Das Impfen sei wichtig. Man müsse das aber sehr sensibel machen, weil die Menschen derzeit sicherlich andere Sorgen hätten. „Wir werden in den zentralen Aufnahmebehörden Impfangebote machen“, sagte Behrens. Zudem sei das Infomaterial des Landes um die Sprache Ukrainisch erweitert worden.

Von Marco Seng