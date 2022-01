Berlin/Hannover

Der Bundestag hat am Mittwoch erstmals ausführlich über eine Impfpflicht debattiert – dabei prallten die Meinungen von Befürwortern und Gegner aufeinander. Auch im Landtag in Hannover äußerten sich am Mittwoch Spitzenpolitiker zum Thema. So sprachen sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter, Bernd Althusmann (CDU), für eine allgemeine Impfpflicht aus.

Impfpflicht: MHH-Präsident spricht sich dafür aus

Eindeutig positionierten sich am Mittwoch Mediziner aus Hannover. Der Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Michael P. Manns, und der für die Krankenversorgung zuständige Vizepräsident, Prof. Frank Lammert, sagten der HAZ, für über 50-Jährige müsse es eine Impfpflicht geben. Ab 50 Jahre steige die Gefahr schwerer Erkrankungen durch das Coronavirus, erläutert Manns. Die Impfpflicht für die Älteren sei deshalb wichtig, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern und die Behandlung von Patienten mit anderen schweren Erkrankungen oder Verletzungen weiter zu ermöglichen. Von den derzeit zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation sind nach Angaben von Lammert zehn nicht geimpft, die beiden Geimpften litten unter schweren Vorerkrankungen.

Beide Mediziner können sich auch eine Impfpflicht für alle über 18 Jahren vorstellen – aber das müsse die Politik abwägen, sagte Lammert.

Debatte im Bundestag

Die Debatte im Bundestag wurde leidenschaftlich, aber weitgehend sachlich geführt. Ein konkreter Gesetzentwurf lag dieser nicht zugrunde, bisher zeichnen sich aber drei Modelle ab: eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren, eine Impfpflicht ab 50 Jahren und der Verzicht auf eine Impfpflicht.

Im Bundestag ist der Fraktionszwang in der Frage aufgehoben. Große Teile von SPD- und Grünen-Fraktion favorisieren eine Impfpflicht. Innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion haben sich rund 40 Parlamentarier gegen ein Gesetz zur Impfpflicht positioniert. „Die Nebenwirkungen einer allgemeinen Impfpflicht sind ziemlich ersichtlich, der Nutzen ist immer fraglicher“, sagte die brandenburgische Abgeordnete Linda Teuteberg. Die AfD ist geschlossen gegen verpflichtende Impfungen.

Die Ärztin und Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta trat für einen „Mittelweg“ – eine verpflichtende Impfberatung und eine Corona-Impfpflicht ab 50 Jahren ein, wie von einer Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann vorgeschlagen. Am Ende des Prozesses werde eine Regelung gebraucht, „die für alle Bundesländer funktioniert“, sagte Piechotta mit Verweis auf ihren Wahlkreis in Sachsen.

Stephan Weil: Es gibt keine Alternative zur Impfpflicht

In Niedersachsen sprach sich am Mittwoch Ministerpräsident Weil erneut klar für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Über 800 000 Erwachsene in Niedersachsen sind noch nicht geimpft. Das ist ein Problem nicht nur aktuell, sondern für den weiteren Verlauf des Jahres“, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag. Es gebe auf lange Sicht keine Alternative zur Impfpflicht.

CDU-Landeschef Bernd Althusmann sieht keinen anderen Weg aus der Pandemie. „Eine Impfpflicht einschließlich eines Impfregisters sollte jetzt kommen und nicht erst dann, wenn die nächste Welle kommt“, sagte er der HAZ. „Eine höhere Impfquote gerade bei den über 60-Jährigen bleibt die entscheidende Voraussetzung, die Pandemie in den kommenden Monaten zu überwinden.“ Dabei handele es sich mitnichten um eine Gewissensentscheidung. „Impfschutz geht uns alle an.“

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zeigt sich inzwischen skeptischer, nachdem er sich im November für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hatte. Eine Impfpflicht setze die Akzeptanz in der Bevölkerung voraus, sagte Toepffer am Mittwoch im Landtag. Die fortlaufende Debatte stärke jedoch diejenigen, die eine Impfpflicht ablehnen. „Wir haben den richtigen Zeitpunkt für die Impfpflicht bereits verpasst“, sagte Toepffer. „Das hat der zu verantworten, der politische Führung versprochen hat, Olaf Scholz“.

Von U. Steinkohl, M. B. Berger, M. Seng und M. Klein