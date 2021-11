Herr Ministerpräsident, die Inzidenzzahlen schießen nach oben. Die neue Omikron-Mutante ist bereits von Südafrika nach Europa gelangt. Ist jetzt nicht der Punkt erreicht, an dem die Politik mit drastischeren Einschnitten aufwarten müsste?

Wir haben es tatsächlich mit einer neuen Situation zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation hat die neue Omikron-Mutante für besorgniserregend erklärt. Für uns geschieht das zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, da die vierte Welle mit Macht rollt. Wir werden uns massiv anstrengen müssen, um den Impfschutz sehr rasch nach oben zu treiben. Erste Untersuchungen zeigen, dass vor allem Booster-Impfungen auch gegen diese Mutation eine gute Wirkung entfalten können. Deshalb ist spätestens jetzt eine allgemeine Impfpflicht unabdingbar. Wir müssen den Impfdruck unbedingt erhöhen.

Wenn man das Virus und seine Variantenbildungen verfolgt, müsste diese Impfpflicht aber immer wieder verlängert werden ...

So ist es. Der Schutz gegen eine Corona-Infektion ist nicht wie der gegen die Pocken mit einer einmaligen Impfung hergestellt. Realistischerweise müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch wegen der Mutationen unseren Impfschutz immer wieder erneuern müssen. Und deswegen geht es um eine allgemeine Impfpflicht, die dann voraussichtlich einige Jahre lang andauern wird. Auch wenn kein Politiker das gerne tut: Wir müssen die Menschen wohl auch zu regelmäßigen Auffrischungsimpfungen verpflichten.

Nun werden die Wirkungen einer allgemeinen Impfpflicht sich erst nach Monaten einstellen. Die Infektionsraten schießen aber jetzt nach oben. Wie lässt sich die Ausbreitung der Infektion kurzzeitig eindämmen?

Die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht muss verbunden sein, mit einem nochmaligen Ausweiten unseres schon jetzt breiten und niedrigschwelligen Angebots für Erst- und Zweitimpfungen. Und wir müssen boostern, was das Zeug hält. All das setzt natürlich voraus, dass Impfstoff in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Den Ärger vieler Ärztinnen und Ärzte über das Ministerium von Herrn Spahn kann ich sehr gut verstehen. Erst wurden große Erwartungen zu dem verfügbaren Impfstoff geweckt, und dann erst wurde über die Probleme informiert. Das darf sich nicht wiederholen. Im Übrigen haben wir in Niedersachsen schon wieder sehr strenge Schutzmaßnahmen getroffen, die wir jetzt rasch noch weiter verschärfen werden. Auch die Kontrollen der Maßnahmen werden verstärkt, damit auch die Letzten merken, dass es so nicht weitergeht. Wir haben derzeit eine Impfquote bei den Erwachsenen von 80 Prozent. Die Quote muss auf 90 beziehungsweise 95 Prozent erhöht werden, damit unsere Gesellschaft gut geschützt ist.

Ist es nicht sträflicher Leichtsinn, bei derart nach oben schießenden Infektionen Weihnachtsmärkte, Diskotheken und Bars weiter offenzulassen sowie große Fußballspiele mit Tausenden von Zuschauern zu erlauben? Müsste man nicht da einen klaren Schnitt machen?

Für die Weihnachtsmärkte haben wir bereits derart harte Einschränkungen verordnet, dass sich die Schausteller nicht ohne Grund sorgen machen müssen, ob wirklich noch Besucherinnen den Besucher in größerer Zahl kommen. Schon jetzt gelten 2G und medizinische Maske, ab Mittwoch gehen wir über zu 2-G-plus und FFP2-Maske. Unter diesen Bedingungen halte ich Weihnachtsmärkte bei uns nach wie vor für vertretbar. Auch die Regeln für den Besuch von Diskotheken und Bars werden mit 2-G-plus und FFP2-Maske weiter verschärft. Ich meine allerdings, dass auch generelle Schließungen dieser Bereiche möglich sein sollten. Darüber sind wir mit dem Bund im Gespräch.

Wo gibt es da Unklarheiten?

Sie sind rechtlicher Natur. Eine klarere Regelung des Bundes als die jetzt beschlossene wäre deutlich besser.

Was ist in Niedersachsen jetzt an konkreten Schritten geboten?

Mit dem Erreichen der Warnstufe zwei am nächsten Mittwoch rollen wir die 2-G-plus-Regel gleichsam flächendeckend über das Land aus. Das heißt: Nur noch Geimpfte und Genesene, die zusätzlich aktuell negativ getestet wurden, können Veranstaltungen besuchen oder Dienstleistungen wahrnehmen, im Innenbereich Sport treiben, ins Restaurant gehen oder im Hotel übernachten. Diese ergänzende Testpflicht ist für die Geimpften und Genesenen mühsam und ärgerlich, aber leider notwendig. Die in Niedersachsen bereits beschlossenen und bald in Kraft tretenden Regelungen entsprechen in weiten Teilen aber auch den neuesten Empfehlungen aus der Wissenschaft.

Zur Person Stephan Weil ist seit Februar 2013 Ministerpräsident Niedersachsens. Zuerst regierte der 62-jährige gebürtige Hamburger in einer rot-grünen Koalition, seit Herbst 2017 in einer rot-schwarzen Koalition. Weil will bei der Landtagswahl am 9. Oktober 2022 noch einmal antreten. Er gehört zu den pragmatischen Sozialdemokraten und prescht für gewöhnlich selten vor. Vor seiner Zeit in der Staatskanzlei war Weil Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover (2006 bis 2013), davor Stadtkämmerer. Er ist Jurist, verheiratet mit der ehemaligen Hochschulpräsidentin und Professorin Rosemarie Kerkow-Weil und hat einen erwachsenen Sohn.

Die Politik hat leichtsinnigerweise versprochen, dass es nie wieder einen Lockdown geben wird. Nun zeigen andere Länder wie etwa Österreich, dass man in der Politik niemals nie sagen sollte. Warum entschließt man sich nicht jetzt für einen kurzen, harten Lockdown, um dann wenigstens Weihnachten Ruhe zu haben?

Das ist ein Punkt, den wir jetzt intensiv diskutieren müssen. Dabei geht es aber wahrscheinlich noch eher um die Zeit nach Weihnachten, in der in der Regel Ferien sind und die Familien sich treffen. Es könnte viel dafür sprechen, die Ruhezeit nach hinten auszudehnen, um eine Ausbreitung des Virus nach den Familienfeiern zu verhindern. Wir würden schon bis Weihnachten unsere Schutzmaßnahmen weiter verschärfen und dann für die letzte Dezember- und die erste Januarwoche im wahrsten Sinne des Wortes für alle eine Atempause vorsehen. Dazu gibt es erste Vorschläge aus der Wissenschaft, die wir im Augenblick sehr intensiv prüfen.

Das heißt, Sie plädieren für eine verlängerte Weihnachtsruhe, um das unschöne Wort vom Lockdown zu vermeiden?

Ich ziehe eine verlängerte Weihnachtspause jedenfalls ernsthaft in Erwägung.

Von Michael B. Berger