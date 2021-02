Hannover

Online einen Termin buchen, zum Impfzentrum kommen, Spritze erhalten. Was in der Theorie nach einem simplen und zeitgemäßen Weg zur Organisation der Impfkampagne klingt, ist in Niedersachsen noch immer nicht ohne Probleme möglich. Die Webseite ist nicht lückenlos erreichbar, die Funktionen sind mangelhaft.

Der HAZ-Test zeigt, mit welchen Problemen Impfwillige noch immer zu kämpfen haben:

1. Zugang funktioniert nicht immer

Zum Start der Terminvergabe in der vergangenen Woche ging das sogenannte „Impfportal“ auf der Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de zeitweise komplett in die Knie – zu groß war der Ansturm der Nutzer, die sich möglichst schnell einen Termin sichern wollten.

Auch am Montag gibt es wieder Probleme mit der Erreichbarkeit: Manche Nutzer können das Online-Portal nicht aufrufen. „Der Zugriff auf das Impfportal des Landes Niedersachsen ist von Ihrem Standort aus nicht erlaubt“, heißt es in der etwas rätselhaften Fehlermeldung. Tatsächlich halten sich die Interessenten nämlich in Niedersachsen auf. Nutzer werden stattdessen auf die Impfhotline verwiesen. Dieser Hinweis wird ihnen noch häufiger begegnen.

2. Keine Plätze frei

Wer das Impfportal öffnen kann, bekommt eine Anleitung zu sehen. „Anmelden“, „Termin buchen“ und „Impfung im Impfzentrum“ – so beschreibt das Land die drei notwendigen Schritte. Das klingt einfach.

Doch bereits auf der nächsten Seite zeigt sich: So einfach wird das doch nicht. „Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Impfstoffen kann es leider sein, dass Ihr Impfzentrum im Moment noch keine Termine anbieten kann oder dort derzeit bereits keine Termine mehr zur Verfügung stehen, bitte versuchen Sie es in einigen Tagen erneut“, heißt es.

Bei Problemen werden die Nutzer erneut auf die Telefonnummer verwiesen. Wer ausprobieren möchte, ob in seiner Nähe doch noch Impftermine verfügbar sind, gibt seine Postleitzahl in ein Feld ein.

Am Starttag tauchte das Impfzentrum Hannover zunächst gar nicht auf dem Portal auf – und das, obwohl auch Über-80-Jährige aus der Landeshauptstadt Post bekommen hatten mit dem Hinweis, sich anmelden zu können. Am Montag ist der Standort Hannover zumindest verfügbar.

Bei Eingabe einer hannoverschen Postleitzahl ploppt jedoch zunächst ein weiterer Kasten mit einem Hinweis auf, diesmal in rot: „Zur Zeit kommt es leider zu Verzögerungen bei der Impfstofflieferung für Deutschland.“ Dazu der – man ahnt es – Hinweis auf die Telefon-Hotline.

Es folgt eine Auflistung der Impfzentren, sortiert nach Entfernung von der angegebenen Postleitzahl. Am Montag trugen alle den Hinweis: „Keine Termine verfügbar“.

3. Warteliste nur per Telefon

Eine Online-Warteliste suchen Nutzer indes vergebens. Diese werde „in Kürze“ auf der Plattform freigeschaltet. Wann genau es soweit sein wird, bleibt offen – ebenso wie eine Erklärung, warum diese zentrale Funktion angesichts voller Terminlisten erst jetzt entwickelt wird. Auf seiner allgemeinen Informationsseite zum Coronavirus schreibt das Land, die Warteliste solle „im Laufe der kommenden Woche“ freigeschaltet werden.

Fazit: Webseite verweist auf Telefonhotline – mehr nicht

Alle Termine besetzt, keine Online-Warteliste: Wer derzeit einen Termin für eine Covid-19-Impfung buchen möchte, kommt um einen Anruf bei der Impfhotline 0800 9988665 nicht herum.

In der derzeitigen Phase ist das Web-Portal demnach mehr oder weniger nutzlos. Es sei denn, als Impfwilliger erwischt man exakt den Moment, an dem neue Termine eingestellt werden. Wann dieser Zeitpunkt kommt, ist den Nutzern indes unbekannt.

