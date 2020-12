Hannover

In Niedersachsen steht für den Beginn der Corona-Impfung am 27. Dezember noch weniger Impfstoff zur Verfügung als zuletzt angekündigt. Die Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, kündigte am Dienstag an, dass zu Weihnachten 9750 Impfdosen an die Impfzentren in den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg geliefert werden. Damit könnten zu Beginn knapp 5000 Bewohner von Altenheimen geimpft werden, da eine Zweifachimpfung erforderlich sei.

Teams gehen in Altenheime

Das Gesundheitsministerium hatte zuletzt angekündigt, dass beim Impfstart 40.000 Impfdosen zur Verfügung stünden. Ende November war sogar von 500.000 Dosen die Rede gewesen. „Ich denke, das hat im Kern mit Produktionsschwierigkeiten zu tun“, sagte Scholz. Er gehe nicht davon aus, dass die Bundesregierung zu wenig Impfstoff bestellt habe. Bis Ende des Jahres wird Niedersachsen laut Scholz voraussichtlich weitere 117.000 Impfdosen des Herstellers Biontech/ Pfizer erhalten. Im Januar sollen dann 63.000 Dosen pro Woche kommen.

Scholz begründete die Auswahl von Cloppenburg und Osnabrück mit den über lange Zeit hohen Infektionswerte in der Region. „Wir haben da eine besondere Betroffenheit.“ Vor allem in Osnabrück seien sehr viele Altenheime betroffen. „Dort ist die Gefahr, sich anzustecken, besonders hoch.“ Jeweils zwei Impfteams pro Kreis sollen in die Heime gehen. Scholz wies darauf hin, dass für jede Impfung eine Einwilligung vorliegen müsse. Bei Menschen in Alten- und Pflegeheimen müssten sich teilweise Angehörige oder Betreuer darum kümmern. In Hannover sollen die Impfungen im Januar beginnen.

Impfungen nach Inzidenz

Am 28. Dezember sollen die Impfungen dann auch in der Grafschaft Bentheim beginnen. Das Land will bei der weiteren Reihenfolge die Inzidenzwerte berücksichtigen. Die höchsten Werte an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wies das Land am Dienstag für die Kreise Oldenburg (236,1), Grafschaft Bentheim (210,7), Vechta (191,2) und Gifhorn (190,9) aus. Die Region Hannover liegt mit 171,9 nicht weit dahinter.

Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen bleiben auf hohem Niveau. Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 1185 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden. Vor einer Woche lag der Anstieg bei 851 Fällen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle mit Corona-Zusammenhang stieg um 36 auf 1693.

Land lobt Ausgangssperre

Der Krisenstab hält die vom Landkreis Grafschaft Bentheim erstmals in Niedersachsen in der Corona-Krise verhängten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für sinnvoll. Wer angesichts hoher Infektionszahlen „entschieden eingreift, hat im Zweifelsfall bessere Ergebnisse als einer, der das nicht tut“, sagte Scholz. Anderen Landkreisen stehe es frei, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.

In den anderen stark betroffenen Kreisen und der Region Hannover sind bisher keine Ausgangssperre geplant. „Die Region Hannover bewertet die Lage täglich neu“, sagte Sprecherin Christina Kreutz der HAZ. Bei einem Inzidenzwert über 200 komme es auf die Ursachen an. Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner, forderte klare Vorgaben des Landes für Ausgangssperren. Das sei ein „massiver Grundrechtseingriff“.

