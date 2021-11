Hannover

Ein Impfstoff von Biontech/Pfizer für Fünf- bis Elfjährige ist bald in der EU verfügbar. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat das Vakzin Ende November genehmigt und für wirksam, sicher und verträglich befunden. Eltern können aber in der Regel noch keinen Impftermin beim Kinderarzt oder der Kinderärztin vereinbaren.

Das hat mehrere Gründe: Erste Dosen werden erst am 20. Dezember EU-weit geliefert – und damit auch erst dann in Deutschland verfügbar sein. Auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) steht noch aus, die noch einmal intensiver potenzielle Nebenwirkungen aus Beobachtungsdaten abwägt. Sie ist ebenfalls für Ende des Jahres angekündigt.

Kinder bekommen eine spezielle Impfstoff-Variante

Es kann auch nicht der für über 12-Jährige vorhandene Impfstoff genutzt werden. Denn der Impfstoff für Kinder ist geringer dosiert und konzipiert. Nur diese Variante ist für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen von der EMA zugelassen.

Würden Ärzte Fünf- bis Elfjährige mit den bisher zugelassenen Ampullen ab zwölf Jahren impfen und die Dosierung entsprechend anpassen, wäre das weiterhin „Off-Label“ – also eine Nutzung außerhalb der behördlichen Zulassung.

Eltern von Kindern ohne erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf sollten deshalb bis Ende Dezember abwarten, bevor sie einen Termin vereinbaren, rät Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

Der Impfstoff müsse erst einmal vorrätig sein in den Praxen, bevor man großflächig impfen könne. „Flächendeckend gesunde Kinder impfen werden wir auch erst dann, wenn die Stiko-Empfehlung da ist“, kündigte der Kinderarzt an. Für diese Altersgruppe sei das Risiko für einen schweren Verlauf sehr gering.

Wann sollte man eine Off-Label-Impfung vornehmen?

Natürlich könne man im Einzelfall auch schon vorher impfen, das könne dann jeder Arzt für sich selbst entscheiden, erklärt Maske.

Medizinische Gründe für so eine Off-Label-Impfung mit dem Mittel für eigentlich über 12-Jährige könnten beispielsweise Vorerkrankungen wie Adipositas oder bestimmte Herzerkrankungen sein. In so einem Fall empfehle sich bereits jetzt ein beratendes Gespräch mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin. Saskia Heinze

Von RND/Saskia Heinze