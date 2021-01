Weyhe

Kurz nach der Impfung gegen das Coronavirus ist eine 90 Jahre alte Frau in einem Seniorenheim in Weyhe ( Landkreis Diepholz) gestorben. Der Gesundheitszustand der 90-Jährigen habe sich am Mittwoch eine Dreiviertelstunde nach der Spritze deutlich verschlechtert, sagte am Donnerstagmorgen eine Sprecherin des Landkreises der HAZ. Zwei Ärzte und zwei Sanitäter des mobilen Impfteams und eine weitere hinzugerufene Notärztin hätten noch eine halbe Stunde lang erfolglos versucht, die Frau zu reanimieren.

„Derzeit können wir nicht sagen, ob es einen Zusammenhang zwischen Impfung und der Todesursache gibt“, sagte die Kreissprecherin. „Vorerst besteht nur ein zeitlicher Zusammenhang.“ Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Die Frau habe allgemein als fit gegolten und sei nach dem Impfgang unauffällig gewesen. Man habe unverzüglich die Landesregierung über den Todesfall informiert.

Impfinstitut soll Fall untersuchen

Außerdem soll das Paul-Ehrlich-Institut ( PEI) einen Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfall untersuchen. Das PEI überwacht im Auftrag des Bundes die Sicherheit von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln. Vom PEI war am Donnerstagmorgen vorerst keine Stellungnahme zu erhalten. Für eine abschließende Bewertung sei es noch zu früh, erklärte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums.

Der Landkreis Diepholz betonte in einer Mitteilung, dass die Impfungen fortgesetzt würden. Bisher habe es keine weiteren Todesfälle gegeben. Sowohl an der Notwendigkeit der Impfungen als auch an der fachlichen Einschätzung des Impfstoffes bestünden keine Zweifel. Seit dem 5. Januar seien im Landkreis 1371 Menschen in der Hälfte der insgesamt 36 Senioreneinrichtungen geimpft worden. Am Mittwoch waren 315 Menschen in drei Seniorenheimen mit dem Impfstoff von Biontech/ Pfizer geimpft worden.

Von Karl Doeleke