Hannover

In der nächsten Woche können über 70-Jährige in Niedersachsen einen Termin für die Corona-Schutzimpfung vereinbaren – gestaffelt nach ihrem exakten Alter. Außerdem sollen ab April auch Hausärzte impfen dürfen, damit könnte sich das Impftempo vervierfachen – zumindest theoretisch, denn es fehlt noch immer an Impfstoff. Das hat die neue niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag bekräftigt.

Die Impfungen in Niedersachsen laufen nach einem Schema mit drei Gruppen. Zunächst waren und sind die Über-80-Jährigen an der Reihe, die sogenannte Gruppe 1 (“Höchste Priorität“). Hier steht die Kampagne landesweit vor dem Abschluss. 60.000 Betroffene stehen noch auf der Warteliste, aus Mangel an Impfstoff. Zudem haben bereits die Impfungen des Personals in Kitas und in Grundschulen, Sonderschulen und Förderschulen begonnen. „Wir starten jetzt die nächste Phase“, sagte Behrens. Gemeint ist damit der Beginn der Impfungen in der sogenannten Prioritäten-Gruppe 2. Dazu gehören in erster Linie alle Menschen im Alter zwischen 70 und 80. Das sind in Niedersachsen etwa 750.000 Menschen, also knapp 10 Prozent der Bevölkerung. Diese können ab kommender Woche einen Termin erhalten. Zusätzlich zu den Menschen über 70 Jahren gehören zur nun zur Impfung zugelassenen Gruppe unabhängig von ihrem Alter Transplantationspatienten, Demente und Menschen mit bestimmten Behinderungen.

Land will Fehler des Impfstarts nicht wiederholen

Um die Probleme beim Start der Impfkampagne zu vermeiden, sollen die Anmeldungen über das Internetportal oder die Telefonhotlines nun gestaffelt verlaufen: In Woche 1 (ab 15. März) sollen sich zunächst die Betroffenen im Alter von 79, 78 und 77 melden. In der Woche darauf dann die Menschen im Alter von 76, 75 und 74, ab dem Montag darauf dann alle im Alter von 73 bis 70. Zusätzlich zu dieser Staffelung wurde das Personal der Hotline auf 500 verdoppelt. Alle Betroffenen werden zuvor angeschrieben – neuerdings unter Rückgriff auf die Daten der kommunalen Melderegister, auch hierbei hatte es zum Kampagnenstart Probleme gegeben.

Impfteams sollen vervierfacht werden – um das Tempo zu erhöhen

Noch ist Impfstoff knapp, doch das soll schon bald anders werden. „Wir erwarten ab April in Deutschland 2,25 Millionen Dosen Impfstoff pro Woche. In Niedersachsen werden das dann 180.000 Dosen wöchentlich sein“, sagte Behrens. Um diesen Stoff schnellstmöglich zu nutzen, stocken das Land und die Landkreise nun ihre Kapazitäten auf: Aus aktuell 52 Impfteams sollen zunächst 120, später 200 werden. Vor Ort bauen auch die Landkreise und kreisfreien Städte ihre Kapazitäten in den Zentren aus, wie es kürzlich auch die Region Hannover angekündigt hat, wo eine weitere Messehalle mit sogenannten Impfstraßen ausgebaut wird.

Ärzte impfen ab April in ihren Praxen

Nach Angaben der Gesundheitsministerin könnten deutlich mehr Impfungen verabreicht werden, wenn mehr Dosen zur Verfügung stehen würden. Demnach wären schon jetzt rund 240.000 Impfungen pro Woche möglich, es werden im April aber pro Woche nur 180.000 Dosen geliefert. Noch deutlich größer werden die Kapazitäten, wenn im April auch die Hausärzte impfen dürfen: „Laut Schätzung sind dort 800.000 Impfungen in der Woche möglich“, sagte Behrens. In Summe könnte Niedersachsen ab April also etwa 1 Million Impfungen wöchentlich verabreichen – ein vielfaches der dann voraussichtlich gelieferten Dosen.

Hier sollen sich die Bürger künftig kostenlos testen lassen können

Der Bund hat jedem Bürger einen kostenlosen Coronatest pro Woche versprochen – doch das System kommt noch nicht in Fahrt. Niedersachsen will das nun intensivieren und hat dazu neue Details genannt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das hochzufahren“, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Es seien Gespräche mit den Kammern von Ärzten und Apothekern sowie den kommunalen Spitzenverbänden gelaufen. Demnach haben sich bereits jetzt mehr als 1000 niedergelassene Ärzte zur Teilnahme bereit erklärt, auch die Apotheken „machen in großer Mehrheit mit“. Demnach werden an folgenden Orten Tests möglich sein – ab wann genau, ist noch unklar:

niedergelassene Ärzte, in der Regel Hausarztpraxen

Apotheken

kommunale Testzentren

private Testzentren

weitere Zentren etwa von Hilfsorganisationen oder einzelnen Laboren

weitere niedergelassene Ärzte, etwa Zahnärzte

Die Kosten wird generell der Bund tragen. Alle genannten Einrichtungen können ihre Kosten dann über die gängigen Wege der kassenärztlichen Vereinigung abrechnen, auch die privatwirtschaftlichen Träger. Eine einheitliche Liste, Karte oder sonstiges zur Information, wo man sich konkret testen lassen kann, werde es aus organisatorischen Gründen leider nicht geben, so Behrens.

Von RND/lni