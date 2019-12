In Celle steht ein Haus im Stil eines Adventskalenders

Es ist ein echter Hingucker: Die Rathsmühle in Celle sieht derzeit aus wie ein Adventskalender. Die Fenster sind mit Ziffern und Weihnachtsmotiven verziert. Dass ausgerechnet dieses Gebäude so weihnachtlich dekoriert ist, hat mit der Zahl der Fenster zu tun.

Die Rathsmühle in Celle ist mit Ziffern und Weihnachtsmotiven in den Fenstern zu einem Adventskalender dekoriert worden. Jedes Fenster ist ein Türchen - so wurde ein altes Haus in einen Adventskalender verwandelt. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa