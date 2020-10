Friesoythe

Die hohen Lampen am Kai verbreiten ein warmes Licht, das sich im Wasser spiegelt. Wenn man in den Abendstunden beim C-Port am Küstenkanal in Friesoythe vorbeikommt, könnte man das Areal fast schön finden. Das C von C-Port steht gleichermaßen für den Landkreis Cloppenburg wie für den Begriff Cargo, der Kanalhafen gehört zu einem Industriegebiet, das strategisch günstig nicht nur am Wasser, sondern auch an der Kreuzung der Bundesstraßen 72 und 401 liegt. Noch passiert nicht allzu viel, von 260 Hektar sind nur gut 60 belegt.

Strategisch günstig gelegen: Industriegebiet C-Port am Küstenkanal in Friesoythe. Quelle: Bert Strebe

Anzeige

Und doch brennt hier die Luft. Denn im C-Port, getragen vom Kreis Cloppenburg und der Stadt Friesoythe und der Gemeinde Saterland, sollen zwei Anlagen zur Aufbereitung von Gülle und Mist entstehen, die die größten Europas wären. In der Region führt das zu heftigen Debatten. Aber es geht nicht nur um Gestank oder Umweltbelastungen oder dass die Leute so was nicht vor ihrer Tür haben wollen. Bei der Diskussion schwingt auch – früher fast ein Tabu in der „Speisekammer Deutschlands“, wie der Cloppenburger CDU-Landrat Johann Wimberg das Oldenburger Münsterland nennt – das Thema Massentierhaltung samt Folgen mit.

Tierhaltung und Fleischverarbeitung dominieren

„Ich möchte die Strukturen weitestgehend erhalten“, sagt Gert Stuke und ruft auf seinem Computer eine Powerpoint-Präsentation auf. Die Strukturen, die der rührige Kaufmann Stuke, 72, meint, sind die ökonomischen Gegebenheiten im Kreis Cloppenburg: Tierhaltung und Fleischverarbeitung dominieren. Stuke treibt die Furcht um, dass sich das ändern könnte. Früher haben die Menschen hier wegen der kargen Böden buchstäblich Hunger gelitten, erst nach dem Krieg entwickelte sich die Fleischindustrie.

Will die wirtschaftlichen Strukturen erhalten: Gerd Stuke, Geschäftsführer der Firma Kaskum. Quelle: Bert Strebe

Heute sieht man den gepflegten Ortschaften und den großen Autos den Wohlstand der Region an. Aber: Nutztiere verursachen Mist und Gülle, viele Nutztiere verursachen viel Mist und Gülle – längst mehr, als die Böden und das Grundwasser vertragen. Stuke, der auch für den Hühnerfarmkonzern Deutsche Frühstücksei gearbeitet hat und seit zehn Jahren Präsident der oldenburgischen IHK ist, möchte deswegen Schweinegülle so behandeln, dass sie nicht mehr auf die Felder gekippt werden muss. Davon handelt seine Powerpoint-Darstellung.

Die Firma, die Stuke für das Gülleprojekt gegründet hat, heißt Kaskum. Sie will 20 Millionen Euro in eine Anlage investieren, in der in mehreren Schritten die festen Anteile der Gülle mithilfe von Zentrifugen abgeschieden werden, dann wird das Ammoniak rausgeholt, und in einem Bioreaktor sollen verbliebene organische Stoffe abgebaut werden.

Düngegranulat und Wasser

Übrig bleiben ein Düngegranulat und Wasser, per Umkehrosmose gereinigt. Stuke holt eine Plastikflasche aus dem Regal, Wasser aus einer Versuchsanlage: „Kann man trinken.“ Er prognostiziert: „In zehn Jahren wird kaum noch irgendwo Gülle ausgebracht werden.“ Eine Million Tonnen soll Kaskum pro Jahr verarbeiten.

Die zweite Anlage will die Firma Revis Bioenergy aus Münster bauen, für etwa 150 Millionen Euro. Bei diesem Verfahren, erläutert Projektentwickler Tim van Bevern, würden 80 Prozent Hühnermist und 20 Prozent Gülle in 40 großen Gärbehältern im C-Port zu Biomethan vergoren, einsetzbar als Fahrzeugkraftstoff oder bei Energieversorgern. Übrig blieben auch hier Wirtschaftsdünger und Wasser.

Es wird etwa so viel Wasser wie bei Kaskum sein. Beide Firmen zusammen wollen 1,2 Millionen Kubikmeter im Jahr in die Sagter Ems einleiten. 400 Lkw sollen jeden Tag Gülle und Mist zum C-Port bringen.

Helmut Hillen von der BI „Sauberer C-Port“ fürchtet Umweltschäden. Hinter ihm das Grundstück, auf dem die Firma Revis Bioengery bauen will. Quelle: Bert Strebe

„Die Grundidee ist ja gut“, sagt Helmut Hillen. „Die Dimension ist falsch.“ Die 25 Meter hohen Gärtürme von Revis sind ihm zu hoch, die Kapazitäten beider Firmen zu gewaltig. Hillen wohnt Luftlinie vier Kilometer vom C-Port entfernt und hat eine Bürgerinitiative „Sauberer C-Port“ gegründet. Er fürchtet Luftverschmutzung, Gewässerschäden und Unfälle in den Anlagen.

Lösung des Gülleproblems?

Der Landkreis Cloppenburg teilt solche Bedenken nicht. Die Wassereinleitung werde genauestens überwacht, „wir können es uns gar nicht erlauben, da nachlässig zu sein“, sagt Landrat Johann Wimberg. Und es seien keine Schäden zu erwarten. Baudezernent Ansgar Meyer ergänzt, mit 400 Lkw mehr am Tag seien die Bundesstraßen längst nicht ausgelastet.

Sehen in den Gülleanlagen keine Gefahren: Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg (rechts) und Baudezernent Ansgar Meyer. Quelle: Bert Strebe

Die Bürgerinitiative von Helmut Hillen hatte sogar eine Klage erwogen, fühlt sich jedoch entmutigt, seit Umweltminister Olaf Lies ( SPD) den Projekten seinen Segen gegeben hat. Lies hatte – und er klang dabei weniger wie ein Umwelt- als wie der Wirtschaftsminister, der er mal war – die Anlagen als Möglichkeit bezeichnet, „das Gülleproblem zielgerecht zu lösen“.

Walter Hußmann und Carsten Ambacher sehen das grundsätzlich anders. Hohe Viehdichte, importiertes Futter, Gülletourismus – mit bäuerlicher Landwirtschaft hat das für sie nichts mehr zu tun. „Wir ersticken an unserer eigenen Scheiße“, sagt Hußmann drastisch. Er und Ambacher gehören zu einer Initiative aus der nahen Gemeinde Saterland, die ein Bürgerbegehren gegen die Güllebehandlung im C-Port angeschoben hat.

„Wir ersticken an unserer eigenen Scheiße“: Walter Hußmann (links) und Carsten Ambacher haben ein Bürgerbegehren angeschoben. Quelle: Bert Strebe

In einer technischen Lösung sehen die beiden Männer nur eine Festschreibung der industriellen Landwirtschaft. Und wenn das Abwasser aus der Anlage von Gert Stuke so sauber sei, wie Stuke erzähle, „dann kann er es doch an Apollinaris verkaufen“, ätzt Hußmann.

1700 Unterschriften, gleich zweimal

Um das Bürgerbegehren in Gang zu setzen, brauchte die Initiative 1085 Unterschriften. In weniger Wochen hatte sie 1700 zusammen. Dann hat der Landkreis auf einen Formfehler im Text des Begehrens hingewiesen. Die Initiative hat wieder bei null angefangen – und war, wie Ambacher erzählt, zügig erneut bei 1700 Unterschriften. Bis November sollen es 2000 sein.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Noch in den Neunzigern wäre kaum jemand in der Region auf die Idee gekommen, ein solches Wirtschaftsprojekt zu torpedieren. Wenn der Landrat etwas sagte, dann wurde es gemacht. Heute gibt es im Rat der Gemeinde Saterland immer noch eine CDU-Mehrheit. Aber auf dem Bürgermeistersessel sitzt mit Thomas Otto seit 2018 ein Mann, der nicht nur kein CDU-Parteibuch besitzt, sondern gar keins. Er ist nicht katholisch. Er wohnt nicht mal im Saterland, sondern im ostfriesischen Uplengen. Und er ist trotzdem 2018 im ersten Wahlgang gewählt worden.

Otto sieht die Gülleanlagen im C-Port kritisch, obwohl seine Gemeinde an dem Industriegebiet beteiligt ist. Als die Grundstücksverkäufe anstanden, ist er der Sitzung ferngeblieben, damit das Gremium nicht beschlussfähig war. Aber ein CDU-Vertreter aus dem Rat ist hingegangen, so kam es doch noch zu dem Geschäft.

Kein Parteibuch, nicht katholisch: Thomas Otto, Bürgermeister der Gemeinde Saterland. Quelle: Bert Strebe

Das Saterland ist nicht die einzige Gemeinde in der Region, in der der CDU-Einfluss schwindet. In Garrel, Molbergen und auch Friesoythe haben die Christdemokraten die Bürgermeisterposten verloren. Früher sagte man im oldenburgischen Münsterland, es reiche, einen Schafbock vor der Kirche anzupflocken, ihn schwarz anzustreichen und CDU draufzuschreiben, dann werde er gewählt. Sogar CDU-Mitglieder sagten so was, nicht bloß ironisch, sondern mit Stolz auf die Macht ihrer Partei. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein.

Bürgermeister Otto weiß, dass er die Gülleanlagen nicht verhindern kann, aber der Saterländer Rat kann beispielsweise die Verlegung der Abwasserleitungen über Gemeindegrund verweigern. Es müssen Umwege genommen werden, alles wird teurer. Nadelstichpolitik. Andere machen das auch: Der Landkreis hat den Beschluss des Saterländer Verwaltungsausschusses, mit dem das Bürgerbegehren akzeptiert wurde, als rechtswidrig bezeichnet. Unternommen hat er bisher nichts.

Im ersten Quartal 2021 soll im Saterland über das Bürgerbegehren abgestimmt werden. Früher wäre in der Region ein Nein zu den Anlagen ausgeschlossen gewesen. Das ist es nicht mehr.

Zu viel Gülle für zu wenig Äcker Nach dem jüngsten Nährstoffbericht des Landes Niedersachsen vom vergangenen Sommer überschreiten immer noch fünf Landkreise die Stickstoffobergrenzen von 170 kg je Hektar aus Wirtschaftsdüngern und Gärresten aus Biogasanlagen. Immer dabei: das Oldenburger Münsterland, das aus den Kreise Cloppenburg und Vechta besteht. Dort wurden schon in den Neunzigerjahren Hausbrunnen wegen zu hoher Nitratwerte stillgelegt. Erlaubt sind maximal 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Cloppenburg ist Spitzenreiter mit 212 Kilo und weist auch beim Phosphatgehalt die höchsten Werte auf. Um die erzeugte Gülle und den Mist fachgerecht unterzubringen, müsste der Kreis fast 46.000 Hektar mehr Ackerflächen haben, als vorhanden sind. Um das Problem zu mildern, wird die Gülle im ganzen Land verteilt und auch in andere Bundesländer gebracht. In ganz Niedersachsen überschreiten nach dem aktuellen Nitratbericht des Bundes 38 Prozent der niedersächsischen Grundwassermessstellen den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Nur zwei Prozent der niedersächsischen Oberflächengewässer erreichen die Zielwerte der EG-Wasserrahmenrichtlinie.

Von Bert Strebe