Eilte

„Es ist gar nicht schwer.“ Barni Deneke macht den zwölf Hobbyköchen Mut, die sich – noch etwas unsicher – orangefarbene Schürzen umbinden. Mit Brotbacken und Marmeladekochen haben sie schon Erfahrung. Aber eigenen Käse herstellen? Das möchten die acht Frauen und vier Männer an diesem Nachmittag von dem Molkerei-Ingenieur lernen. Deneke hat in Eilte ( Heidekreis) nach Allgäuer Vorbild Niedersachsens, wie er sagt, einzige fest eingerichtete Käseschule für Laien geschaffen. Kurse für Einsteiger geben er und einzelne Kollegen auch in Volkshochschulen oder auf Einladung von Gruppen, das European Cheese Center in Hannover dagegen schult ausschließlich Fachleute und lädt allgemein zu Verkostungen ein.

Molkereifachmann hat eine Käserei geleitet

Der Eilter hat 20 Jahre lang eine Bauernkäserei im Ort geleitet, bevor er sich selbstständig gemacht und seine große Wohnküche zur Käsewerkstatt für Einsteiger umgebaut hat. „Jetzt will ich allen, die Spaß an gutem Essen haben, zeigen, wie sie ihren eigenen Käse herstellen können“, sagt der 64-Jährige. Für den Küchenkäse braucht es nicht viel an Zutaten: Milch, Buttermilch, Laab – ein Enzymgemisch –, Salz und auf Wunsch auch ein paar Kräuter.

Was zudem noch nötig ist, ist Geduld. Eieruhren ticken in den Schürzentaschen während der Wartezeiten, in denen die Käsemasse ruhen oder auf Temperatur kommen muss. Mit ihrem Schrillen kündigen sie an, dass es wieder Zeit zum Rühren oder Bröseln ist. Doch die Pausen werden nicht lang, die Teilnehmer erfahren derweil Witziges und vor allem Wissenswertes zum Thema Käse. Etwa dass sich Rohmilch – beispielsweise an sogenannten Milchtankstellen zu bekommen – am besten für die Herstellung eignet. Wer Milch aus der Packung nimmt, muss etwas Calciumcarbonat zusetzen, das aber unschädlich ist.

Zur Galerie In der Eilter Käseschule zeigt Barni Deneke seinen Kursteilnehmern, wie sie einen festen Frischkäse auch zu Hause selbst herstellen können. Milch und Laab werden dazu mehrfach gerührt und erwärmt, die Masse wird geschnitten, gesalzen und in Formen gepresst. Das Ganze dauert knapp fünf Stunden.

Die Teilnehmer – bunt gemischt von der Ärztin über den Maschinenbauer bis zur Veranstaltungskauffrau – legen Wert auf bewusste Ernährung. „Ich weiß immer gern, was drin ist“, sagt etwa Industriefachwirtin Pirko Semmler. Im Laden gehe sie an Fertigprodukten vorbei, erzählt die 57-Jährige aus der Region Hannover. Haferflocken zum Beispiel mache sie selbst. In Eilte steht sie mit einer Freundin am Herd, die schon einmal dabei war und vom gemeinschaftlichen Käsemachen in entspannter Atmosphäre geschwärmt hat. Andere Teilnehmer kommen von weiter her: aus Lauenau im Landkreis Schaumburg, Bremen und Münster. Und spätestens als alle in einer der Pausen zu südamerikanischen Rhythmen flüssige Sahne zu Butter schütteln, werden anfänglich noch Fremde zu einer lustigen Truppe, in der ein Gemeinschaftsgefühl herrscht.

Rührlöffel beruhigt die Milch

Im Mittelpunkt steht natürlich der Käse. Deneke führt einen Schritt nach dem anderen vor. Wie Milch und etwas Buttermilch verrührt und zunächst auf 34 Grad Celsius erhitzt werden. Wie sie mit dem Laab vermischt und nochmals erwärmt werden. Das für die Umwandlung in Käse wichtige Enzym stammt ganz klassisch aus Kälbermägen, ist inzwischen aber auch in vegetarischer Version zu bekommen. „Danach die Milch sofort mit dem Rührlöffel beruhigen, damit die Turbulenzen zum Stillstand kommen“, leitet der Käsefachmann die Laien an. Dann heißt es einmal mehr: warten, denn die Masse soll so dick werden, dass sie gitterförmig zu schneiden ist.

An den Schnittstellen setzt sich die erste Molke ab. Mit einer Suppenkelle schöpfen und schichten die Käseschüler, die sich je zu zweit ans Werk gemacht haben, Scheiben der Masse übereinander und rühren dann wieder vorsichtig um. Die andere Hand hält ein Thermometer in den Topf, denn der Käsebruch wird jetzt auf kleiner Flamme auf 37 Grad nachgewärmt. Dann den Topf vom Herd nehmen, wieder warten, noch mal rühren ... Danach kommen, um die Festigkeit zu prüfen, Hände und Gaumen zum Einsatz. Die Käsekörner müssen eine feine Haut gebildet haben und dem Biss leichten Widerstand entgegensetzen.

Der cremige Käse erinnert an Camembert

In Bechern wird die Masse geformt und mehrfach gewendet, damit die Molke ablaufen kann. Zwischendurch gibt es eine Stärkung vom Büfett– natürlich Käse. Am Ende sind beinahe fünf Stunden vergangen. Von jeweils fünf Litern Milch ist nach dem Austreten der Molke nur gut ein Zehntel in Form von vier etwa handtellergroßen, schnittfesten Käselaiben übrig geblieben. Aber was für ein Käse! Mild ist er, leicht säuerlich, cremig zergeht er auf der Zunge. Ein Teil wurde nicht nur gesalzen, sondern auch mit Kräutern der Provence und Knoblauch veredelt. Stolz packen die Kursteilnehmer die eigenen Exemplare ein, die in ihrer Konsistenz an Camembert erinnern.

„Morgen noch mal die Molke abgießen“, rät Deneke, dann könne der frische Weichkäse auf den Frühstückstisch kommen. Die meisten seiner Schüler lassen sich gleich an diesem Nachmittag für ein Folgeseminar zu Mozzarella vormerken. Alle versichern, nun auch am heimischen Herd Käse machen zu wollen – die einen mit der Freundin, die anderen als Vater-Tochter-Duo oder mit ihrer Männer-Kochgruppe. Die schon abgelaufene Molke dürfen sie ebenfalls mit nach Hause nehmen. „Die könnt ihr ins Badewasser schütten“, sagt Deneke. „Das macht schöne Haut.“

Lesen Sie auch

Das European Cheese Center in Hannover-Anderten schult Profis

Käsehändler Schaub beliefert Hannover

Kochkäse lässt sich leicht selber machen – mit diesem Rezept Kochkäse kann aus Quark ohne besonderes Zubehör in der heimischen Küche hergestellt werden. Hier das Rezept von Barni Deneke: Ein Kilogramm Quark (40 Prozent Fett) in ein Tuch geben, in einen Durchschlag legen und in die Spüle stellen. Mit einem Deckel oder Brett abdecken und alles mit einem Stein beschweren, bis nichts mehr tropft. Etwa einen Tag lang ruhen lassen. Es sollten nur noch 500 bis 600 Gramm übrig bleiben. Den Trockenquark mit den Fingern möglichst fein zerbröseln. Am besten vorher ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen, damit es weniger klebt. Mit jeweils zehn Gramm Salz und Natron mischen. Das Ganze im Wasserbad unter gelegentlichem Umrühren auf 85 Grad erhitzen. Dabei schluckweise einen halben Liter Milch dazugeben, danach einen halben Esslöffel Kümmel. Die anfangs zähflüssige Masse ist zum Schluss dünnflüssig und lässt sich gut in kleinere Behälter umfüllen. Wenn sie ausgekühlt ist, sollte sie die typische zähflüssige Konsistenz haben.

Von Gabriele Schulte