Hannover

Angesichts des Ukraine-Krieges und der sich wieder zuspitzenden Corona-Pandemie liegen offensichtlich auch im Landtag die Nerven blank. Bei Vorstellung der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung am Donnerstagmorgen im Gesundheitsausschuss gerieten vor allem Abgeordnete von FDP und Grünen aneinander. Auch aus SPD und CDU gab es heftige Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes.

„Der Gesetzentwurf geht in die völlig falsche Richtung und kommt deutlich zu früh“, kritisierte der CDU-Abgeordnete Volker Meyer die Regelung. Die Beschlüsse zu künftigen Hotspots seien ein „Rohrkrepierer“. Er bezweifele, dass die hohen Infektionszahlen für die kritische Infrastruktur verkraftbar sei, sagte Meyer.

Grüne verschärfen Ton

Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz verschärfte den Ton. „Ohne Not werden uns bewährte Instrumente zur Pandemiebekämpfung aus der Hand geschlagen“, sagte Janssen-Kucz. Die Schuld dafür sieht sie bei den Liberalen. Die FDP agiere „rücksichtslos und fahrlässig“. Janssen-Kucz forderte, bei der Landtagssitzung in der kommenden Woche ganz Niedersachsen als Hotspot auszurufen. „Wir haben eine Verantwortung: dem Gesundheitssystem gegenüber und der Bevölkerung.“

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf den Grünen daraufhin parteipolitische Spielchen und durchsichtige Distanzierungsversuche vor. Der Gesetzentwurf sei ein gemeinsamer Beschluss der Ampelkoalition in Berlin. „Wenn sich der Charakter der Pandemie ändert, muss auch das Instrumentarium geändert werden“, verwies Birkner auf die zumeist milderen Verläufe der Omikron-Variante. Er warf den Grünen, aber auch der rot-schwarzen Landesregierung vor, zum Bruch des Bundesrechts aufzurufen. Den Vorschlag, das Land zum Hotspot zu machen, halte er für rechtswidrig. Äußerungen dazu von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte Birkner „absurd und nicht akzeptabel“.

„Tiefpunkt der Debattenkultur“

Der Streit kulminierte als Janssen der FDP indirekt unterstellte, sie nutze den Ukraine-Krieg aus, um ihre Interessen bei Corona durchzusetzen. Birkner bezeichnete den Vorwurf als „unterirdisch“ und „Tiefpunkt der Debattenkultur“. Das kenne man eher von extremistischen Gruppen.

Auch der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, kritisierte das Infektionsschutzgesetz. „Ich halte es für unverantwortlich, dass alle Corona-Regeln mit dem Wochenende auslaufen“, sagte der SPD-Politiker. Die Tendenz bei Neuinfektionen und Krankenhausbelastung sei deutlich steigend.

Normalstationen stark belastet

Laut Scholz ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen am Mittwoch auf 1540 gestiegen. Insgesamt wurden landesweit 25.632 Neuinfektionen registriert. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser müssten derzeit mehr als 1300 Covid-Patienten behandelt werden, so viele wie noch nie in der Pandemie. Scholz sagte, dass der Ausfall von Personal und fehlende Räume für viele Kliniken zunehmend zum Problem würden.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Die Landesregierung will eine Übergangsverordnung beschließen, die in Niedersachsen bis Anfang April gelten soll.

Von Marco Seng