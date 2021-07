Der Informationswissenschaftler Dr. Thomas Mandl ist seit 2010 Professor an der Universität Hildesheim. Der 1968 in Regensburg geborene Mandl studierte Informationswissenschaft und Linguistik in seiner Heimatstadt wie auch an der University of Illinois in den USA. Am Freitag veranstaltet er einen internationalen Kongress zur Kommunikation in der Corona-Zeit – eine Digitalkonferenz.