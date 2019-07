Hannover

Nachfolgerin für die aus dem Bundestag ausscheidende Ursula von der Leyen wird die 61-jährige Gifhornerin Ingrid Pahlmann. Das bestätigte Niedersachsens CDU-Sprecher Ralph Makolla. Die Gifhornerin gehörte dem Bundestag bereits in der vergangenen Wahlperiode an, konnte aber 2017 nicht über die Landesliste in den Bundestag einziehen wie bei der Wahl zuvor. Auf ihrer Seite im Internet kündigte sie an, sie wolle „gerne dort weitermachen, wo ich vor zwei Jahren leider aufhören musste“.

Die dreifache Mutter, eine geprüfte ländliche Hauswirtschaftsleiterin, sitzt seit 2001 im Rat ihrer Heimatstadt. Sie gewann 2017 den Wahlkreis nicht direkt, sondern unterlag dem SPD-Kandidaten und derzeitigem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ( CDU) hat am Mittwoch ihr Bundestagsmandat niedergelegt. Der Verzicht erfolge mit Wirkung 31. Juli, teilte ihr Sprecher Jens Flosdorff auf Anfrage mit. Die frühere Verteidigungsministerin Von der Leyen war am Dienstag vergangener Woche vom Europaparlament an die Spitze der neuen EU-Kommission gewählt worden. Ihre Nachfolgerin im Ministeramt, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, wurde am Mittwoch im Bundestag vereidigt. Von der Leyen nahm noch an der Sondersitzung des Bundestags teil und wurde dort mit viel Beifall verabschiedet.

Von Michael B. Berger