Hannover

Bisher schweigt der Hildesheimer Landrat Olaf Levonen zu der Frage, was es mit seinem möglicherweise zu unrecht erworbenen Doktortitel auf sich hat. Am Wochenende war Levonen in einem Artikel in der „Alfelder Zeitung“ vorgeworfen worden, sich bei einer dubiosen Hochschule in der Karibik einen Doktortitel verschafft zu haben. Angeblich hat er dafür sein Amt genutzt und zumindest die dienstliche E-Mail-Adresse verwendet. Am Ende lautet die Frage, ob Levonen den Titel in Deutschland führen durfte.

Der SPD-Politiker trägt bisher jedoch zur Aufklärung nicht bei. Er hat sich im Hildesheimer Kreishaus krank gemeldet und hat bisher auch nicht auf Aufforderungen seiner Partei reagiert, die Herkunft des Titels zu erklären.

„Aufklärung des Sachverhalts“

Jetzt aber muss Levonen sich äußern: Das Innenministerium in Hannover hat sich in die Titelaffäre eingeschaltet und den Politiker zu einer Stellungnahme gegenüber der Kommunalaufsicht aufgefordert. Das diene „zur Aufklärung des Sachverhalts“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Erst danach sei eine Bewertung des Falls möglich.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Aufgaben der Kommunalaufsicht gehört es sicherzustellen, dass Städte und Landkreise ihre Aufgaben erfüllen und dabei das geltende Recht beachten. Dafür kann die Aufsicht sich jederzeit unterrichten lassen.

Wenn es schlecht läuft für Levonen ermittelt demnächst auch die Staatsanwaltschaft. Wie die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ berichtet, hat die Polizei eine Anzeige gegen Levonen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die muss den Fall unabhängig davon bewerten: Die missbräuchliche Führung eines Titels ist ein sogenanntes Offizialdelikt – die Staatsanwaltschaft muss schon bei Bekanntwerden von sich aus prüfen, ob ein Anfangsverdacht vorliegt.

Von Karl Doeleke